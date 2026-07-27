صدور هشدار زرد هواشناسی در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: صبح امروز برای شهرکرد دمای ۱۸ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید که نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرکرد و بلداجی با ثبت کمینه دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بودند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: پیش‌بینی می‌شود از فردا شاهد کاهش نسبی دما باشیم.

نوروزی ادامه داد: از امروز تا پایان هفته سرعت وزش باد افزایش می‌یابد که این افزایش سرعت باد باعث کاهش رطوبت منطقه شده و احتمال خیزش گرد و خاک محلی و انتقال گرد و غبار به داخل استان را افزایش می‌دهد و با خروج رطوبت از سطح استان، تحمل دما راحت‌تر خواهد شد.

وی از صدور هشدار زرد هواشناسی شماره ۲۴ خبر داد و گفت: این هشدار بیشتر در خصوص افزایش سرعت باد، گرد و خاک و آلودگی هوا صادر شده است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: کاهش دما در روز پنجشنبه نسبت به امروز قابل توجه نیست و حدود سه تا چهار درجه خواهد بود که بیشتر ناشی از کاهش رطوبت در سطح منطقه است.

وی افزود: رطوبت نرمال استان بین ۶ تا ۱۰ درصد است و در حال حاضر رطوبت استان بالاتر از این میزان قرار دارد