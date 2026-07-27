دری: پنجم مرداد نماد ایستادگی مردم اراک و شکست منافقین است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه دروس خارج فقه اظهار کرد: پس از پذیرش این قطعنامه ۵۹۸ از سوی جمهوری اسلامی ایران، گروهک منافقین با حمایت همهجانبه رژیم بعث عراق تهاجم نظامی خود را علیه کشور آغاز کرد.
وی افزود: با هوشیاری و ایستادگی نیروهای مسلح و رزمندگان اسلام در عملیات مرصاد، شکست سنگینی را متحمل شد و آخرین تلاش نظامی این گروهک ناکام ماند.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: پنجم مرداد، یادآور بمباران ماشینسازی و دیگر مناطق شهر اراک در دوران دفاع مقدس است.
وی ادامه داد: در این حمله وحشیانه، ۵۰ تن از مردم و کارگران به شهادت رسیدند و برگ زرین دیگری از ایثار و مقاومت مردم این دیار در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسید.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه به پاس این حماسه ماندگار، پنجم مرداد به عنوان «روز اراک» نامگذاری شده است تاکید کرد: این مناسبت نماد فداکاری، استقامت و پایمردی مردم اراک در دفاع از انقلاب اسلامی و تجلیل از شهدایی است که با نثار جان خود، عزت و امنیت کشور را رقم زدند.
وی افزود: ایمان، عقلانیت، تقوا، مجاهدت، علم و معرفت، پایههای شکلگیری تمدن و اقتدار ملتها است و هیچ جامعهای با گسترش فساد اخلاقی، فحشا، اعتیاد و بیبندوباری به پیشرفت و عزت دست نخواهد یافت.
آیت الله دری نجفآبادی بیان کرد: باید در سه حوزه علوم اسلامی، علوم انسانی و علوم بشری به جایگاه برتر دست یابیم و نگاه جامع به دانش داشته باشیم.
وی گفت: پیشرفت واقعی تنها با تمرکز بر علوم تجربی مانند فیزیک و شیمی محقق نمیشود بلکه نیازمند رشد همزمان دانشهای انسانی و معارف اسلامی است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تأکید بر جایگاه علم در اقتدار ملتها تصریح کرد: در قرآن کریم واژه «سلطان» ۱۴ بار به کار رفته است و علم بهعنوان ابزار قدرت، پیروزی، پیشرفت و موفقیت، زمینهساز عزت، شوکت و اقتدار جوامع به شمار میرود.
وی افزود: باید پرچم اسلام و جمهوری اسلامی بهعنوان نماد عزت، شرف و اقتدار در جهان برافراشته شود و ارزشهای دینی و انقلابی در عرصه بینالمللی ترویج یابد.
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