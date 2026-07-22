استاندار کردستان: تکریم خانواده شهدا به زمان برگزاری کنگره محدود نشود

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کردستان اظهار کرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه و حوادث سال‌های اخیر نشان داد فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در جامعه ایران زنده و ریشه‌دار است و مردم در کنار نیروهای مسلح با شجاعت و مقاومت در میدان حضور دارند.

وی افزود: با گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ تحمیلی، مشاهده شد همان روحیه ایثار، فداکاری و شجاعتی که در دوران دفاع مقدس وجود داشت، در نسل‌های امروز نیز تداوم یافته است و وظیفه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت و گسترش این فرهنگ در جامعه است.

حضور مدیران در جلسات شورا جدی گرفته شود

استاندار کردستان با اشاره به گلایه مطرح شده درباره حضور نداشتن برخی مدیران در جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: این شورا در طول سال جلسات محدودی برگزار می‌کند و انتظار می‌رود مدیران دستگاه‌های اجرایی تا حد امکان شخصاً در این جلسات حضور داشته باشند.

لهونی ادامه داد: در صورت وجود مأموریت یا عذر موجه برای مدیران، نماینده‌ای که در جلسه حضور پیدا می‌کند باید از اختیار کافی برای تصمیم‌گیری، ارائه تعهد و پیگیری مصوبات برخوردار باشد تا موضوعات مطرح شده در جلسات به نتیجه برسد.

کنگره ملی شهدای کردستان محور فعالیت‌های فرهنگی باشد

وی با اشاره به برگزاری کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان گفت: این کنگره یکی از مهم‌ترین رویدادهای استان در سال جاری است و شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید از ظرفیت جلسات خود برای هم‌افزایی دستگاه‌ها و تقویت برنامه‌های کنگره استفاده کند.

استاندار کردستان افزود: همه دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌هایی که در حوزه فرهنگ، بنیاد شهید و امور ایثارگران فعالیت دارند باید از این فرصت برای اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده در کنگره بهره بگیرند و در این مسیر همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

دیدار با خانواده شهدا نباید به زمان کنگره محدود شود

لهونی با تأکید بر ضرورت تسریع در دیدار با خانواده‌های شهدا گفت: حدود ۲ هزار خانواده شهید همچنان در انتظار دیدار هستند و باید برنامه‌ریزی شود تا پیش از برگزاری کنگره ملی شهدای استان، دیدار با این خانواده‌ها انجام شود.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی نیز باید در طول سال و نه فقط در ایام برگزاری کنگره، با خانواده‌های شهدایی که به نوعی با مجموعه آنان مرتبط هستند، ارتباط مستمر داشته باشند.

استاندار کردستان تصریح کرد: حتی یک تماس تلفنی و احوالپرسی مدیران با خانواده‌های شهدا در فاصله میان دیدارهای رسمی می‌تواند در تقویت روحیه و احساس تعلق این خانواده‌ها مؤثر باشد و یکی از مهم‌ترین انتظارات آنان را برآورده کند.

تأمین زمین خانواده شهدا با جدیت دنبال شود

لهونی در ادامه با اشاره به موضوع تأمین زمین برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران اظهار کرد: تأمین زمین و فراهم کردن امکاناتی که بر اساس قانون برای این خانواده‌ها پیش‌بینی شده، از وظایف دستگاه‌های اجرایی است و باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم در استان، تأمین زمین برای ۸ هزار و ۶۸۹ خانواده واجد شرایط است که به دلیل محدودیت اراضی مناسب در محدوده شهرها، روند واگذاری زمین با مشکلاتی مواجه شده است.

استاندار کردستان ادامه داد: محدودیت زمین تنها مختص خانواده‌های شهدا نیست و در طرح‌های مسکن ملی نیز این مشکل وجود دارد، اما موضوع در حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در حال پیگیری است.

لهونی خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه‌های مرتبط و رفع موانع موجود در تأمین و تخصیص اراضی، امیدواریم مشکل کمبود زمین در بسیاری از شهرهای استان برطرف شود و در پی آن، روند واگذاری زمین به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران نیز شتاب بگیرد.

وی در پایان بر ضرورت اجرای کامل قوانین مرتبط با جامعه ایثارگری تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید امکانات و خدماتی را که قانون برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران پیش‌بینی کرده است، به شکل مطلوب در اختیار آنان قرار دهند.