ورمقانی: ۸ هزار و ۶۸۹ ایثارگر کردستان در انتظار تأمین زمین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کردستان اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست، تعیین تکلیف وضعیت زمین جامعه ایثارگری استان بود که در همین راستا تفاهمنامهای در آبان ماه سال گذشته میان مسئولان استانی و مسئولان مربوطه در تهران به امضا رسیده است.
وی افزود: بر اساس آخرین مکاتبات انجام شده، مقرر شده است وضعیت شهرستانهای مختلف استان بررسی و متناسب با تعداد ایثارگران واجد شرایط در هر شهرستان، برای تأمین زمین آنان برنامهریزی شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: این موضوع به صورت ویژه از سوی نماینده ادارهکل راه و شهرسازی استان پیگیری خواهد شد تا تفاهمنامه منعقدشده از مرحله مکاتبات اداری خارج شده و وارد فرآیند اجرایی شود.
کاهش خانوادههای باقیمانده در طرح سپاس
ورمقانی در ادامه با اشاره به اجرای طرح سپاس و دیدار با خانوادههای معظم شهدا گفت: با توجه به تأکیدات صورت گرفته، دستگاههای اجرایی باید با محوریت بنیاد شهید و امور ایثارگران، دیدار با خانوادههای شهدایی را که تاکنون مورد دیدار قرار نگرفتهاند، تا پیش از برگزاری کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان به پایان برسانند.
وی افزود: خوشبختانه تعداد خانوادههای باقیمانده برای دیدار به کمتر از ۲ هزار خانواده رسیده و روند دیدارها همچنان ادامه دارد، اما ضروری است دستگاههای اجرایی با برنامهریزی دقیق، خانوادههای باقیمانده را شناسایی و برای دیدار با آنان اقدام کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان تأکید کرد: در این فرآیند، بنیاد شهید باید محور هماهنگی و ارائه اطلاعات باشد تا از موازیکاری دستگاهها جلوگیری و همه خانوادههای شهدا مورد تکریم قرار گیرند.
تأکید بر ساماندهی و نگهداری مزار شهدا
ورمقانی با اشاره به ماده ۱۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران اظهار کرد: شهرداریها و دهیاریها مسئولیت حفظ و نگهداری مزار شهدای واقع در محدوده شهرها و روستاها را بر عهده دارند و باید نسبت به انجام این وظیفه قانونی اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی افزود: با وجود اقدامات انجام شده، همچنان در برخی نقاط استان مزار شهدایی وجود دارد که نیازمند مرمت، بازسازی یا نگهداری مناسب است و باید برای رفع این مشکلات برنامهریزی شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: پیشنهاد شده است فرمانداران در چارچوب اعتبارات و ظرفیتهای موجود، بخشی از منابع شورای برنامهریزی شهرستانها را برای ساماندهی مزار شهدا اختصاص دهند و در مناطق روستایی نیز از ظرفیت دهیاریها و گروههای جهادی برای مرمت و بازسازی استفاده شود.
توجه به قبور شهدا خارج از گلزارهای اصلی
ورمقانی با تأکید بر ضرورت توجه به تمامی قبور شهدا گفت: ساماندهی و نگهداری مزار شهدا نباید تنها به گلزارهای اصلی محدود شود و لازم است قبور شهدا در هر نقطهای از شهرها و روستاها که قرار دارند، مورد توجه و رسیدگی قرار گیرند.
وی افزود: در برخی نقاط استان، قبور شهدا خارج از گلزارهای اصلی قرار دارند که باید در برنامه ساماندهی و نگهداری دستگاههای مسئول قرار گیرند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه ویژه دستگاههای اجرایی به کنگره ملی شهدای استان تأکید کرد و گفت: در دیدار مسئولان با خانوادههای معظم شهدا، نماد و نشان کنگره ملی شهدای کردستان نیز به خانوادهها اهدا شود تا این دیدارها با فضای معنوی و فرهنگی کنگره پیوند بیشتری داشته باشد.
ورمقانی همچنین خواستار درج عبارت مرتبط با کنگره ملی شهدای استان در مکاتبات اداری دستگاههای اجرایی شد و افزود: استانداری کردستان این اقدام را در مکاتبات خود انجام داده است و انتظار میرود سایر دستگاههای اجرایی نیز در این زمینه اهتمام داشته باشند.
تأکید بر حضور مدیران در جلسات شورای ترویج
وی با اشاره به گلایه مطرح شده درباره غیبت برخی مدیران کل دستگاههای اجرایی در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: این شورا تنها چند جلسه در طول سال برگزار میکند و با توجه به اهمیت موضوع، انتظار میرود مدیران دستگاهها شخصاً در این جلسات حضور داشته باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: حضور مدیران در جلسات موجب میشود تصمیمات و مطالب مطرح شده به صورت مستقیم به دستگاهها منتقل و پیگیری مصوبات با جدیت بیشتری انجام شود.
نظر شما