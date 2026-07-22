علی کاظمی در گفت‌گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تاکنون ۹ هزار و ۲۶۷ نفر از زائران اربعین حسینی در خراسان شمالی با ثبت اطلاعات خود در سامانه سماح، برای حضور در این مراسم معنوی نام‌نویسی کرده‌اند.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی افزود: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۵ هزار و ۵۱۶ نفر مرد و ۳ هزار و ۷۰۶ نفر زن هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد،۷ هزار و ۸۵۷ نفر به صورت انفرادی و ۱ هزار و ۴۱۰ نفردر قالب ۴۶۵ گروه ثبت‌نام کرده‌اند.

کاظمی با اشاره به مرزهای انتخابی زائران گفت: تاکنون مهران با ۷ هزار و ۸۵۷ نفر بیشترین انتخاب زائران استان بوده و پس از آن شلمچه با ۱ هزار و ۷۹۰ نفر و خسروی با ۱۶ نفر قرار دارند.

وی بیان کرد: همچنین تاکنون ۵ هزار و ۵۸۴ نفر نسبت به ثبت‌نام نهایی اقدام کرده‌اند و ۳ هزار و ۶۸۳ نفر نیز در مرحله پیش‌ثبت‌نام قرار دارند.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی افزود: در بخش ناوگان حمل‌ونقل نیز بیشترین انتخاب زائران، وسیله شخصی با ۵ هزار و ۵۵۰ نفر بوده و پس از آن اتوبوس با ۲ هزار و ۹۴۸ نفر، هواپیما با ۱۶۰ نفر، قطار با ۳۰۰ نفر، مینی‌بوس با ۲۹ نفر و تاکسی با ۲۰۰ نفر قرار دارند.