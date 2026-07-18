علی کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون چهار هزار و ۹۶۸ نفر از زائران خراسان شمالی با ثبت‌نام در سامانه سماح، حضور خود در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی را نهایی کرده‌اند.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی افزود: از این تعداد، چهار هزار و ۳۰ نفر در قالب گروه و ۹۳۸ نفر به صورت انفرادی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به آمار مرزهای انتخابی زائران خراسان شمالی گفت: بیشترین متقاضیان خروج از کشور، مرز مهران را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب کرده‌اند و پس از آن مرزهای خسروی و شلمچه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

کاظمی ادامه داد: تاکنون ۲ هزار و ۹۲۵ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان را آقایان و یک هزار و ۹۶۴ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی درباره شیوه سفر زائران نیز بیان کرد: بیشترین زائران استان استفاده از خودروی شخصی را برای عزیمت به مرزهای خروجی انتخاب کرده‌اند و پس از آن اتوبوس، هواپیما، قطار، تاکسی و مینی‌بوس در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

وی با تأکید بر لزوم ثبت‌نام در سامانه سماح پیش از سفر، از متقاضیان خواست با تکمیل فرآیند ثبت‌نام، از خدمات بیمه‌ای، امدادی و سایر خدمات پیش‌بینی شده برای زائران اربعین بهره‌مند شوند.