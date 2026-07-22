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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

تداوم گرمای هوا در بوشهر؛ خلیج فارس مواج می‌شود

تداوم گرمای هوا در بوشهر؛ خلیج فارس مواج می‌شود

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: گرمای هوا تا اواسط هفته آینده در استان ادامه دارد و خلیج فارس به‌ویژه در مناطق جنوبی تا روز پنجشنبه مواج خواهد بود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که در ساعاتی از وقت امروز (چهارشنبه) و فردا (پنجشنبه) با وزش بادهای شمالی، خلیج فارس ( بویژه در مناطق جنوبی استان) در برخی از ساعات مواج خواهد بود. در این مدت در مناطق مستعد استان احتمال خیزش گردوخاک محلی پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: دمای هوا نیز تا اواسط هفته آینده در سطح استان از مقادیر بالایی برخوردار است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در طول روز در برخی نقاط بادوگردوخاک خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و امروز تا اوایل شب در مناطق جنوبی ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ و از اوایل شب ۳۰ تا ۹۰ گاهی۱۲۰ سانتیمتر، در مناطق جنوبی۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۱۰ سانتیمتر و از اوایل شب در سواحل جنوبی۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.

کد مطلب 6895810

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