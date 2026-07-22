به گزارش خبرنگار مهر، پیشبینی هواشناسی گلستان اعلام کرد: در شبانهروز گذشته، علیآباد با ثبت دمای ۲۲ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان و آققلا با ۳۴ درجه سانتیگراد گرمترین شهر گلستان بوده است.
بر اساس این گزارش، حداقل دمای هوای گرگان صبح امروز ۲۳ درجه سانتیگراد ثبت شد و پیشبینی میشود بیشینه دمای مرکز استان امروز به ۳۵ درجه سانتیگراد برسد.
همچنین حداقل دمای ثبتشده در سایر ایستگاههای هواشناسی استان شامل اینچهبرون، مراوهتپه، مینودشت، هاشمآباد، کردکوی و پارک ملی گلستان ۲۳ درجه، بندرگز و بندرترکمن ۲۴ درجه، کلاله و گنبدکاووس ۲۲ درجه و آققلا ۲۵ درجه سانتیگراد بوده است.
مرکز پیشبینی هواشناسی گلستان از تداوم روند افزایش نسبی دما در روزهای آینده خبر داد و توصیه کرده است شهروندان، بهویژه در ساعات گرم روز، نکات لازم برای پیشگیری از گرمازدگی را رعایت کنند.
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