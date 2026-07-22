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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

علی‌آباد خنک‌ترین و آق‌قلا گرم‌ترین نقطه گلستان شد

علی‌آباد خنک‌ترین و آق‌قلا گرم‌ترین نقطه گلستان شد

گرگان-بر اساس گزارش مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان، علی‌آباد با ۲۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و آق‌قلا با ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر استان در شبانه‌روز گذشته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌بینی هواشناسی گلستان اعلام کرد: در شبانه‌روز گذشته، علی‌آباد با ثبت دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان و آق‌قلا با ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر گلستان بوده است.

بر اساس این گزارش، حداقل دمای هوای گرگان صبح امروز ۲۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و پیش‌بینی می‌شود بیشینه دمای مرکز استان امروز به ۳۵ درجه سانتی‌گراد برسد.

همچنین حداقل دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان شامل اینچه‌برون، مراوه‌تپه، مینودشت، هاشم‌آباد، کردکوی و پارک ملی گلستان ۲۳ درجه، بندرگز و بندرترکمن ۲۴ درجه، کلاله و گنبدکاووس ۲۲ درجه و آق‌قلا ۲۵ درجه سانتی‌گراد بوده است.

مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان از تداوم روند افزایش نسبی دما در روزهای آینده خبر داد و توصیه کرده است شهروندان، به‌ویژه در ساعات گرم روز، نکات لازم برای پیشگیری از گرمازدگی را رعایت کنند.

کد مطلب 6895991

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