به گزارش خبرنگار مهر، ابوبکر کریمی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کردستان اظهار کرد: طرح پایش میدانی خدمات دستگاههای اجرایی به ایثارگران با تأکید استاندار کردستان آغاز شده و در این چارچوب، بازدید از ادارات و سازمانهای استان با هماهنگی قبلی انجام میشود.
وی افزود: در جریان این بازدیدها، ضمن گفتوگوی مستقیم با مدیران، مشاوران و کارکنان ایثارگر دستگاهها، نقاط قوت، چالشها و زمینههای بهبود خدمات شناسایی و نتایج آن برای تصمیمگیری و پیگیری به مدیریت استان ارائه خواهد شد.
مشاور استاندار کردستان در امور ایثارگران ادامه داد: نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط با ایثارگران، وضعیت خدمات استخدامی، رفاهی، درمانی و آموزشی و همچنین سایر مطالبات جامعه ایثارگری از جمله محورهای مورد بررسی در این طرح است.
کریمی تأکید کرد: پایش میدانی صرفاً یک اقدام نظارتی و بازرسی نیست، بلکه فرآیندی هماهنگکننده، مسئلهمحور و تسهیلگر است که با هدف ارتقای کیفیت خدمات به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران دنبال میشود.
طرح پایش کردستان به عنوان الگوی ملی معرفی میشود
وی با اشاره به استقبال وزارت کشور از اجرای این طرح در کردستان گفت: پیش از این موضوع اجرای طرح پایش میدانی خدمات ایثارگران را به وزارت کشور اعلام کرده بودیم و خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت.
مشاور استاندار کردستان در امور ایثارگران افزود: با توجه به رویکرد مسئلهمحور این طرح، مقرر شده است چارچوب اجرای آن در اختیار سایر استانها نیز قرار گیرد تا بتوانند از این تجربه برای ارتقای کیفیت خدماترسانی به جامعه ایثارگری استفاده کنند.
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام شهدا به نسلهای آینده اظهار کرد: در کنار خدمترسانی به جامعه ایثارگری، مسئولیت مهم دیگری نیز بر عهده دستگاهها قرار دارد و آن حفظ و انتقال پیام شهدا و ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان است.
وی بیان کرد: برای نخستین بار در استان، مجموعه وصیتنامهها و اسناد مربوط به ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان گردآوری و با رویکرد علمی و محتوایی بررسی شده است که حاصل این اقدام، تدوین یک سند فرهنگی مبتنی بر منظومه فکری و ارزشی شهدای استان است.
مشاور استاندار کردستان در امور ایثارگران ادامه داد: این اثر با هدفی فراتر از انتشار یک کتاب تدوین شده و تلاش شده است محتوای آن به عنوان یک مرجع فرهنگی در نظام آموزشی و دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد تا نسل جوان و نوجوان بتواند با زبان امروز با اندیشه، سبک زندگی و نظام ارزشی شهدا آشنا شود.
کریمی با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تنها به برگزاری برنامههای مناسبتی محدود نمیشود، گفت: اگر پیام و ارزشهای شهدا در تصمیمهای اداری و رفتار مدیریتی مسئولان جاری شود، بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه خدمترسانی به جامعه ایثارگری نیز به صورت طبیعی کاهش خواهد یافت.
وی در پایان خواستار همکاری دستگاههای اجرایی در اجرای طرح پایش میدانی خدمات ایثارگران شد و افزود: همراهی مدیران و دستگاههای اجرایی میتواند زمینه تکریم شایسته خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت را در استان فراهم کند.
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