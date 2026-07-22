به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) با تشریح عملکرد این بنیاد در حوزه اشتغالزایی در سال ۱۴۰۴، از حمایت از ۸۵ هزار و ۳۲۱ طرح کسبوکار خرد، کوچک و متوسط در مناطق محروم کشور خبر داد و گفت: این طرحها در ۳۱ استان، ۴۵۱ شهرستان، ۳۸۵ محله کمبرخوردار و ۴ هزار و ۳۵۳ روستای کشور اجرایی شدهاند.
وی با بیان اینکه بنیاد برکت در سال گذشته با اتکا به حمایتهای ستاد اجرایی فرمان امام و همکاری شبکه گسترده دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی توانسته گامهای مؤثری در توسعه اشتغال مناطق محروم بردارد، افزود: برای اجرای این تعداد طرح اشتغالزایی، در مجموع ۱۲۵ هزار و ۵۶۱ میلیارد ریال منابع مالی در قالب تسهیلات قرضالحسنه تخصیص یافته است.
مدنی با اشاره به سهم قابل توجه ستاد اجرایی فرمان امام در تأمین منابع حوزه اشتغال، بیان کرد: تأمین ۴۷ درصد از منابع حوزه اشتغال توسط ستاد اجرایی در سالهای اخیر اقدامی کمسابقه بوده و نشاندهنده توجه ویژه این مجموعه به توسعه اشتغال، بهویژه در میان محرومان و مستضعفان است.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام همچنین از همکاری گسترده این بنیاد با بیش از ۱۰ دستگاه اجرایی و نهاد حمایتی در فرآیند تأمین مالی طرحهای اشتغال خبر داد و تصریح کرد: این همافزایی، علاوه بر تسهیل تأمین منابع، موجب ترویج مدل حمایتی برکت و توسعه همکاریهای بینبخشی در حوزه اشتغال کشور شده است.
وی در تشریح ترکیب طرحهای اشتغالزایی مورد حمایت در سال ۱۴۰۴، گفت: در این مدت از ۳۱۷ طرح بنگاهی، ۲ هزار و ۸۳۷ طرح کارگاهی و ۸۲ هزار و ۱۶۷ طرح خرد و خانگی حمایت شده که مجموع این اقدامات به ایجاد یا پایدارسازی بیش از ۱۲۴ هزار فرصت شغلی در سراسر کشور منجر شده است.
مدنی با اشاره به رویکرد بنیاد برکت در توسعه زنجیرههای ارزش، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ حمایت از زنجیرههای ملی و منطقهای به عنوان یکی از برنامههای اصلی در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، چهار زنجیره ملی شامل گیاهان دارویی، کشت گلخانهای، کشت پنبه و پرورش میگو اجرایی شده است.
وی از شناسایی و آغاز حمایت از ۶۶ زنجیره منطقهای خبر داد و گفت: زنجیرههایی از جمله توسعه باغات زیتون، توسعه کشت زعفران، زنجیره آبزیان، تولید خوراک دام و طیور و سایر ظرفیتهای منطقهای با اعتباری معادل ۲۳ هزار میلیارد ریال شناسایی شدهاند که روند حمایت از آنها در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام همچنین با اشاره به اقدامات نوآورانه بنیاد برکت در حوزه تأمین مالی کسبوکارها اظهار کرد: توجه به ابزارهای نوین مالی و حمایت چندوجهی از فعالان اقتصادی از الزامات شکلدهی زیستبوم اشتغال کشور است. بر همین اساس این بنیاد، در سال گذشته از ابزارهایی نظیر تأمین مالی جمعی، تأمین مالی زنجیرهای و کشاورزی قراردادی بهره گرفته که این بنیاد را به نخستین نهاد حمایتی کشور در استفاده از این ابزارها تبدیل کرده است. با مدل تامین مالی جمعی از ۷ طرح بنگاهی با حمایت ۳۵۰ میلیارد ریالی پشتیبانی شد که این اقدام به جذب یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه منجر شد.
وی با اشاره به لزوم توسعه بازار و عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان مناطق محروم به عنوان یکی از راهبردهای بنیاد برکت در حمایت از کسبوکارهای محلی تاکید کرد: این بنیاد با طراحی سه سطح نمایشگاه ملی، منطقهای و محلهای و با هدف توسعه همکاری با سایر دستگاهها، حضور کسبوکارهای محلی در این رویدادها را حمایت کرده است.
مدنی گفت: در این چارچوب، ۱۵ نمایشگاه در ۱۵ استان کشور برگزار شد که با مشارکت بیش از یک هزار و ۸۹۰ کارآفرین، بیش از ۲۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم از آن بازدید و به میزان یک هزار و ۲۵۸ میلیارد ریال از محصولات روستایی و تولیدات کسبوکارهای تحت حمایت بنیاد برکت به فروش رسید.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در سال جاری نیز با قوت و جدیت، مسئله اشتغال را به عنوان یکی از ارکان اصلی توانمندسازی جوامع محلی دنبال خواهد کرد.
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