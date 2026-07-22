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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

تاریخ را با تعداد کشته‌ها نمی‌نویسند؛ با عمق اثر می‌نویسند

تاریخ را با تعداد کشته‌ها نمی‌نویسند؛ با عمق اثر می‌نویسند

دیپلمات ارشد ایران در آلمان خطاب به ترامپ نوشت: تاریخ را با تعداد کشته‌ها نمی‌نویسند؛ با عمق اثر می‌نویسند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نیلی سفیر ایران در آلمان در مطلبی با اشاره به توییت روز گذشته ترامپ در مورد کشته شدگان نظامیان آمریکا در جنگ های دو دهه اخیر و مقایسه این آمار با دوران حضور خود درکاخ سفیر ، در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا نوشت:«

"افغانستان: ۲۰ سال، ۲۰۰۰ کشته

عراق: ۹ سال، ۴۶۰۰ کشته

ویتنام: ۱۹ سال و ۵ ماه، ۵۸۲۲۰ کشته

کره: ۳ سال و ۱ ماه، ۳۶۵۷۴ کشته

ونزوئلا: یک روز، بدون تلفات

درگیری با ایران: کمتر از ۴ ماه، ۱۸ کشته"

و به نقل از پیت هگست یک جنگ‌طلب دیگر آمریکایی، با ۳۷.۵ میلیارد دلار هزینه. »

نیلی ادامه داد: اما تاریخ را با تعداد کشته‌ها نمی‌نویسند؛ با عمق اثر می‌نویسند.

این دیپلمات ارشد ایرانی افزود: کمتر از چهار ماه کافی بود تا با دو موشک هوشمند آمریکایی به دبستان میناب چهره واقعی جنگ‌طلبی آمریکا آشکار شود، با ۱۴۳ شب حضور خیابانی مردم ابرقدرتی ایران در دفاع و تاب‌آوری اثبات شود، و با شهادت یک رهبر بی‌نظیر، پیام نه به تسلیم در برابر زور در سراسر جهان طنین‌انداز گردد.»

نیلی خاطرنشان کرد: گاهی اثر یک تجاوز نظامی کوتاه، از ده‌ها سال جنگ و ده‌ها هزار کشته ماندگارتر است.

کد مطلب 6895840
نفیسه عبدالهی

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