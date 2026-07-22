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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

جهان هرگز کشته شدن کودکان مینابی را فراموش نخواهد کرد

جهان هرگز کشته شدن کودکان مینابی را فراموش نخواهد کرد

سفارت ایران در آفریقای جنوبی نوشت: جهان هرگز فراموش نخواهد کرد که کودکان معصوم مینابی توسط سربازان ظاهرا «شیرین و بی‌گناه» کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی با انتشار تصویری از کارزار تبلیغاتی صهیونیستی «سرباز زیبا» برای مظلوم نمایی متجاوزان و عوض کردن جای «قربانی» و «قاتل» در پیامی در فضای مجازی نوشت: کمپین تبلیغاتی «سرباز زیبا» با الگوبرداری از تبلیغات اسرائیلی ساخته شده است.

در این متن آمده است: هدف آن این است که مخاطب را ناخودآگاه به این فکر بیندازد که «چطور توانستی خودت را راضی کنی که این سرباز شیرین و بی‌گناه را بکشی؟» و با این کار، فراموش می‌کنند که کودکان میناب توسط افرادی درست مثل همین سربازان «شیرین و بی‌گناه» کشته شده‌اند.

کد مطلب 6895859
نفیسه عبدالهی

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