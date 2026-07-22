به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی در این دیدار ضمن تبریک انتصاب امید امامی به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایمپاسکو در حوزه معدن و صنایع معدنی، بر آمادگی این بانک برای تعمیق همکاری‌های مشترک تأکید کرد و گفت: بانک تجارت آمادگی دارد با فعالسازی محصول تأمین‌نو برای ایمپاسکو، زمینه فروش مواد معدنی این شرکت را از طریق برات الکترونیک فراهم کرده و نقش مؤثرتری در تأمین مالی زنجیره ارزش بخش معدن ایفا کند.

اخلاقی همچنین از آمادگی این بانک برای ارائه خدمات اعتباری متنوع خبر داد و افزود: ظرفیت‌های بانک تجارت در حوزه خدمات مالی و اعتباری می‌تواند پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیازهای ایمپاسکو و شرکت‌های زیرمجموعه آن باشد.

امید امامی مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز با قدردانی از همکاری‌ها و حمایت‌های بانک تجارت، اظهار کرد: تعامل سازنده بانک تجارت با ایمپاسکو، زمینه‌ساز اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این مجموعه بوده و امیدواریم این همکاری‌ها در دوره جدید بیش از گذشته گسترش یابد.

وی با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده در این نشست، بر استمرار تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانک تجارت برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای ایمپاسکو تأکید کرد.