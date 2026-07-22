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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

بانک تجارت و ایمپاسکو در مسیر توسعه همکاری‌های مشترک

بانک تجارت و ایمپاسکو در مسیر توسعه همکاری‌های مشترک

مدیرعامل بانک تجارت در دیدار با مدیرعامل جدید شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، بر توسعه همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از محصول «تأمین‌نو» برای فروش مواد معدنی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی در این دیدار ضمن تبریک انتصاب امید امامی به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایمپاسکو در حوزه معدن و صنایع معدنی، بر آمادگی این بانک برای تعمیق همکاری‌های مشترک تأکید کرد و گفت: بانک تجارت آمادگی دارد با فعالسازی محصول تأمین‌نو برای ایمپاسکو، زمینه فروش مواد معدنی این شرکت را از طریق برات الکترونیک فراهم کرده و نقش مؤثرتری در تأمین مالی زنجیره ارزش بخش معدن ایفا کند.

اخلاقی همچنین از آمادگی این بانک برای ارائه خدمات اعتباری متنوع خبر داد و افزود: ظرفیت‌های بانک تجارت در حوزه خدمات مالی و اعتباری می‌تواند پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیازهای ایمپاسکو و شرکت‌های زیرمجموعه آن باشد.

امید امامی مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز با قدردانی از همکاری‌ها و حمایت‌های بانک تجارت، اظهار کرد: تعامل سازنده بانک تجارت با ایمپاسکو، زمینه‌ساز اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این مجموعه بوده و امیدواریم این همکاری‌ها در دوره جدید بیش از گذشته گسترش یابد.

وی با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده در این نشست، بر استمرار تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانک تجارت برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای ایمپاسکو تأکید کرد.

کد مطلب 6895891

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