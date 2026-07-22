علوی: بیش از ۴۱۳ هزار نفرساعت آموزش مهارتی در کردستان ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی علوی ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان کردستان همزمان با آغاز هفته ملی مهارت اظهار کرد: آموزش فنی و حرفهای یکی از ارکان مهم توسعه اشتغال و توانمندسازی نیروی انسانی است و این ادارهکل برنامههای متعددی را برای ارتقای کیفیت آموزشها و توسعه زیرساختهای مهارتی در استان دنبال میکند.
وی افزود: راهاندازی فروشگاه دائمی عرضه محصولات تولیدی کارگاههای آموزشی مرکز خواهران سنندج در قالب پروژه کارافن، از جمله اقدامات انجام شده در حوزه توسعه مهارت و حمایت از تولیدات کارآموزان است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه انرژی و زیرساخت گفت: بیش از ۷۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی در شهرستانهای سنندج، قروه، بیجار، سقز و مریوان راهاندازی شده و تمامی مراکز آموزشی استان نیز به ژنراتور برق اضطراری مجهز شدهاند.
علوی راهاندازی مجهزترین کارگاه هوش مصنوعی غرب کشور با همکاری دفتر همکاریهای سازمان ملل متحد را از دیگر اقدامات شاخص این مجموعه عنوان کرد و افزود: تجهیز و نوسازی مرکز سنجش صلاحیت حرفهای استان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در قالب طرح همنوا، یکهزار و چهار دانشآموز در ۶۰ دوره آموزشی از آموزشهای مهارتی بهرهمند شدهاند و در مجموع بیش از ۴۱۳ هزار نفرساعت آموزش در استان ارائه شده است.
گسترش آموزش مهارتی برای گروههای مختلف
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای کردستان با اشاره به توسعه همکاریهای بیندستگاهی گفت: تفاهمنامههای آموزشی با ادارهکل ورزش و جوانان، ادارهکل زندانها، نیروهای مسلح و مراکز TMC دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان منعقد شده است.
علوی افزود: این همکاریها با هدف ارائه آموزشهای مهارتی به جوانان جویای کار، سربازان وظیفه، زندانیان، دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهی انجام میشود.
وی با اشاره به برنامههای توسعه زیرساختهای آموزشی استان گفت: بهسازی، نوسازی و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفهای شهرستانهای سقز، قروه، دیواندره، سنندج و کامیاران با استفاده از اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای کردستان اجرای طرح رونق و بهرهوری مراکز آموزش فنی و حرفهای بیجار و بانه به صورت پایلوت را از دیگر برنامههای این مجموعه برشمرد و گفت: اخذ مجوز هیأت امنایی شدن مرکز آموزش فنی و حرفهای شهید ورمقانی سنندج نیز دنبال میشود.
علوی خاطرنشان کرد: توسعه آموزشهای مهارتی برای زنان بیسرپرست، بدسرپرست و ساکنان سکونتگاههای غیررسمی از طریق تیمهای سیار آموزشی نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم با گسترش آموزشهای کاربردی، زمینه توانمندسازی و اشتغال گروههای مختلف جامعه فراهم شود.
نظر شما