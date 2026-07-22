تاملی بر مبانی و راهبردهای اقتصاد معنوی از منظر اساتید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی اقتصاد معنوی؛ مبانی و راهبردها از سوی اندیشکده اقتصاد و با حضور اساتید و پژوهشگران این حوزه به صورت برخط برگزار می شود.

در این نشست حجت‌الاسلام علی ذوعلم رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، حجت الاسلام احمدعلی یوسفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، عطاالله رفیعی آتانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، ابوالقاسم توحیدی‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، سید مهدی زریباف، رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی سخنرانی خواهند کرد.

این نشست امروز چهارشنبه مورخ ۳۱ تیرماه از ساعت ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ به نشانی خیابان نجات الهی، نبش ورشو برگزار می شود و علاقه مندان جهت هماهنگی برای حضور به شماره ۰۹۱۰۱۹۸۷۱۱۸ پیام ارسال نمایند.