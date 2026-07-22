  1. دين، حوزه، انديشه
  2. علوم انسانی
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

تاملی بر مبانی و راهبردهای اقتصاد معنوی از منظر اساتید

تاملی بر مبانی و راهبردهای اقتصاد معنوی از منظر اساتید

نشست علمی اقتصاد معنوی؛ مبانی و راهبردها به همت اندیشکده اقتصاد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی اقتصاد معنوی؛ مبانی و راهبردها از سوی اندیشکده اقتصاد و با حضور اساتید و پژوهشگران این حوزه به صورت برخط برگزار می شود.

در این نشست حجت‌الاسلام علی ذوعلم رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، حجت الاسلام احمدعلی یوسفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، عطاالله رفیعی آتانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، ابوالقاسم توحیدی‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، سید مهدی زریباف، رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی سخنرانی خواهند کرد.

این نشست امروز چهارشنبه مورخ ۳۱ تیرماه از ساعت ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ به نشانی خیابان نجات الهی، نبش ورشو برگزار می شود و علاقه مندان جهت هماهنگی برای حضور به شماره ۰۹۱۰۱۹۸۷۱۱۸ پیام ارسال نمایند.

کد مطلب 6895993
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها