به گزارش خبرنگار مهر، بهنام مهردل بعدازظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ساماندهی مراکز آموزشی اظهار کرد: زمانی که مسئولیت را برعهده گرفتیم، استان از نظر شاخص‌های ارزیابی در رتبه بیست‌ویکم کشور قرار داشت که با اجرای برنامه‌های اصلاحی این وضعیت به شکل محسوسی بهبود یافت.

وی افزود: برای ارتقای عملکرد استان، بیش از ۲۰۰ اقدام اصلاحی تعریف و گروه‌های کارشناسی به مراکز آموزشی اعزام شدند. همچنین در دو مرحله حدود ۷۵۰ تذکر اصلاحی به آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی ابلاغ شد تا نواقص موجود برطرف شود.

مهردل با بیان اینکه نظارت‌ها به صورت میدانی انجام شد، گفت: بررسی‌ها نشان داد ۶۱۳ آموزشگاه در استان بیش از یک سال هیچ فعالیت آموزشی نداشتند و حتی برخی از آنها فاقد مکان مشخص بودند و صرفاً مجوز فعالیت داشتند؛ به همین دلیل مجوز این مراکز مطابق قانون باطل شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ۱۲۵ آموزشگاه دیگر نیز در سه ماهه نخست امسال به دلیل غیرفعال بودن از چرخه آموزش فنی و حرفه‌ای استان خارج شدند.

سهم بالای آموزشگاه‌های آرایش و پیرایش

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران با اشاره به ترکیب آموزشگاه‌های آزاد استان اظهار کرد: حدود ۷۶ درصد آموزشگاه‌های استان در حوزه آرایش و پیرایش فعالیت می‌کردند و این موضوع باعث شده بود بسیاری از رشته‌های مهارتی مورد نیاز بازار کار کمتر مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: بخش زیادی از این آموزشگاه‌ها نیز تعداد بسیار محدودی کارآموز داشتند، به‌گونه‌ای که تنها درصد اندکی از مراکز موفق به آموزش بیش از ۲۰۰ نفر در سال می‌شدند و این موضوع از نظر اقتصادی و آموزشی قابل قبول نبود

مهردل با اشاره به نتایج اقدامات اصلاحی گفت: پس از اجرای برنامه‌های نظارتی و ساماندهی، مازندران در ارزیابی ۹ ماهه به رتبه هشتم کشور رسید.

مازندران رکورددار مدال‌آوری در مسابقات ملی مهارت

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران با اشاره به موفقیت‌های استان در حوزه مهارت‌آموزی گفت: امسال بیش از ۷۷ هزار و ۳۰۰ نفر در استان آموزش‌های مهارتی دیدند و مازندران از نظر عملکرد، رتبه نخست کشور را کسب کرد.

وی افزود: استان با ارتقای ۱۲ پله‌ای در مسابقات ملی مهارت، موفق به کسب ۱۴ مدال رنگارنگ و هفت دیپلم افتخار شد که بهترین نتیجه تاریخ مازندران در این رقابت‌ها محسوب می‌شود. همچنین ۱۱ مهارت‌آموز به اردوی انتخابی مسابقات جهانی شانگهای دعوت شده‌اند.

توسعه آموزش‌های تقاضامحور با مشارکت صنایع

مهردل با اشاره به اجرای طرح «کنسرسیوم مهارت» اظهار کرد: تاکنون ۴۰ واحد صنعتی به این طرح پیوسته‌اند و بیش از ۶۱۰ میلیارد تومان تجهیزات و امکانات در اختیار مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان قرار داده‌اند.

وی افزود: سیاست سازمان حرکت به سمت آموزش‌های تقاضامحور و متناسب با نیاز واقعی صنایع است تا کمبود نیروی کار ماهر در سال‌های آینده جبران شود.