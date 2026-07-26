جوانگرایی در والیبال را کاریکاتوری انجام دادیم/ وقت تغییر پیاتزا نیست

مرتضی هداوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ گفت: نتایج تیم ملی واقعاً خوب نبود و فکر می‌کنم بدترین نتیجه چند سال اخیر رقم خورد. البته پیاتزا مربی بزرگی است، رزومه و سابقه خوبی هم دارد، اما قانون دنیا و ورزش حرفه‌ای این است که به مقداری که زحمتی و وقتی که می‌گذاریم نتیجه می‌گیرید.

این که تا چند روز قبل از شروع لیگ ملت‌ها در سخت‌ترین لیگ دنیا یعنی لیگ ایتالیا درگیر مسابقات بود و شرایط آنجا هم به گونه‌ای است که نمی‌توان همزمان دو کار انجام داد.بنابراین او واقعاً فرصت نداشت نه لیگ ما را ببیند و نه بازیکنان ما را بشناسد. نتیجه این موضوع را هم دیدیم؛ ترکیب تیم بارها در جریان مسابقات بارها تغییر کرد و مشخص بود شناخت خوبی نسبت به پتانسیل و شرایط بازیکنان ما ندارد.

حضور دیرهنگام پیاتزا به ضرر تیم ملی شد

سرمربی تیم والیبال رازین پلیمر ادامه داد: مربیان می‌دانند وقتی وارد یک تورنمنت می‌شوید دیگر هیچ کاری نمی‌شود کرد؛ فقط باید ریکاوری کنید، تمرین کنید و مسابقه بدهید. تمام کارهای اصلی باید قبل از شروع تورنمنت انجام شود اما پیاتزا اصلاً نبود و حتی فرصت نداشت لیگ ما و بازیکنان ما را ببنید و برنامه‌های پیش از تورنمنت اجرا کند.

این موضوع هم طبیعی است و باید برای آن فکری کرد. انتخاب مربی بزرگ یک اتفاق خوبی است اما نحوه تعامل با او اهمیت زیادی دارد. همه از ولاسکو مثال می‌زنند، اما او در زمان مربیگری‌اش در ایران بود و تیم‌های پایه، تیم بزرگسالان و لیگ را در طول سال زیر نظر داشت اما اینکه یک مربی دو روز مانده به تورنمنت به تیم اضافه شود، واقعاً نمی‌شود انتظار دیگری از او داشت.

تیم یک رهبر و بزرگ‌تر داخل زمین ندارد

وی در پاسخ به این پرسش که علت نوسان عملکرد تیم ملی والیبال چه بود، گفت: من فکر می‌کنم تیم یک رهبر و بزرگ‌تر داخل زمین ندارد. وقتی تیم در شرایط سخت قرار می‌گیرد و چند امتیاز از دست می‌دهد، از هم می‌پاشد و اگر به چهره بازیکنان نگاه کنید، همه مستأصل می‌شوند و آنها احساس می‌کنند دوباره یک باخت دیگر در راه است. بنابراین تیم به یک رهبر و کاپیتان واقعی نیاز دارد. مرتضی شریفی را به عنوان کاپیتان گذاشته بودند که بازیکن بسیار خوبی است اما بالاخره ویژگی‌های کاپیتانی، رهبری و جمع کردن تیم را ندارد و این مسئله به تیم لطمه زد.

جوانگرایی در والیبال را کاریکاتوری انجام دادیم!

وی درباره جوانگرایی در تیم ملی والیبال نیز اظهار کرد: ما کار جوانگرایی در تیم ملی را هم کاریکاتور انجام دادیم. مثلاً در پست سرعتی دو بازیکن داریم که با تیم جوانان قهرمان جهان شدند و در لیگ برتر هم بازی کردند. این بازیکنان ۲۰ ساله هستند اما آنها را کنار می‌گذاریم و فرصت نمی‌دهیم، در مقابل نیما باطنی را که ۱۹ سال دارد به او فرصت می‌دهیم. یعنی چون این بازیکنان ۲۰ ساله هستند به آنها فرصت نمی‌دهیم اما به بازیکنی که هنوز در لیگ برتر هم به میدان نرفته بازی می‌دهیم.

حضور زودهنگام در تیم ملی به بازیکنان جوان هم فشار می‌آورد

هداوندی تأکید کرد: در حالی که بازیکنی مثل نیما باطنی را نباید اذیت کرد و باید پله‌پله این مسیر را طی کند. اسم این کار جوانگرایی نیست، بلکه یک کاریکاتور از جوانگرایی است. ما در همین تیم چند جوان درجه یک داشتیم که هیچ فرصتی به آنها داده نشد. در مسابقات حساس، زمانی که تیم عقب می‌افتد، طبیعی است که نیاز به بازیکن باتجربه وجود داشته باشد اما آقای پیاتزا اصرار داشت از نیما باطنی استفاده کند؛ بازیکنی که اولین سال حضورش بود و حتی در لیگ برتر هم بازی نکرده بود.

بعد به یکباره وارد تورنمنتی مثل لیگ ملت‌ها شد و طبیعی است اگر نتواند عملکرد خوبی داشته باشد و فشار زیادی هم به آن بازیکن می‌آید. در ادامه صحنه‌هایی از بازی که او عملکرد خوبی هم نداشته در فضای مجازی وایرال می‌شود و این موضوع واقعاً او را اذیت می‌کند.

الان وقت تغییر پیاتزا نیست

هداوندی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به نتایج لیگ ملت‌ها، تغییر سرمربی تیم ملی را تصمیم درستی می‌داند یا خیر، گفت: نه، الان وقت این کار نیست، به هر حال مربی الان شناخت بهتری نسبت به تیم پیدا کرده و زمان هم در اختیار دارد بنابراین بهترین کار این است که به او کمک کنیم تا خطاهایش کمتر شود و شناخت بهتری نسبت به بازیکنان پیدا کند.

باید از پتانسیل افرادی که بیرون از تیم هستند و می‌توانند کمک کنند، استفاده شود.در همین مسابقات روی عرشیا به‌نژاد فشار زیادی بود، ما هر هفته یک پاسور ذخیره داشتیم اما به او فرصت بازی کردن ندادیم و عرشیا فقط بازی می‌کرد.طبیعی است که وقتی بازیکن مدام تحت فشار باشد، گاهی تصمیمات اشتباه هم می‌گیرد و خطاهایش هم بیشتر می‌شود.

توانایی شکست ژاپن را داریم

مدیرعامل باشگاه رازین پلیمر ادامه داد: ما یک شانس بزرگی برای صعود به المپیک داریم و آن هم مسابقات قهرمانی آسیاست که سهمیه المپیک به صورت مستقیم توزیع می‌شود. ما توانایی شکست ژاپن را داریم ولی به شرط اینکه خطاهای کمتری داشته باشیم و تمرکزمان را بالا ببریم. البته که مقابل ژاپن هم کار بسیار سخت است، به خصوص اینکه آنها میزبان هم هستند و از امتیاز میزبانی هم برخوردار هستند. اما کار نشد ندارد و باید تلاش کنیم تا بتوانیم ژاپن را شکست دهیم و در همین مسابقات به سهمیه المپیک برسیم.

از هفته اول شهریور تمرینات را شروع می‌کنیم

وی درباره شرایط تیم رازین پلیمر برای حضور در لیگ برتر گفت: تیممان را به طور کامل بستیم، بازیکنان قرارداد بسته‌اند و آماده هستیم، درباره زمین مسابقه هم صحبت کرده‌ایم و قراردادهایمان بسته شده است. فقط منتظر شرایط کشور هستیم و اگر شرایط به ثبات برسد، برنامه ما این است که از هفته اول شهریور تمرینات را آغاز کنیم. امسال با توجه به اینکه تیم ملی دو رویداد بازی های آسیایی و مسابقات قهرمانی آسیا را پیش رو دارد، بنابراین مسابقات لیگ کمی دیرتر در اواخر مهرماه برگزار می‌شود.

چند بازیکن متقاضی زیاد دارند و دستمزدشان بالاست

هداوندی درباره افزایش رقم قرارداد برخی بازیکنان پس از دعوت به تیم ملی نیز اظهار کرد: این موضوع چیز عجیبی نیست. پنج، شش بازیکن در پست‌های خاص هستند که تقاضای زیادی برای آنها وجود دارد. بیشتر ملی‌پوشان ما خارج از کشور بازی می‌کنند و چهار، پنج نفر هم قرار است در ایران بازی کنند.

طبیعتاً بر سر این پنج، شش بازیکن رقابت وجود دارد و این موضوع باعث می‌شود خود مدیران باشگاه‌ها با آنها تماس بگیرند و بگویند که آنها را می‌خواهند. بازیکنان هم می‌دانند که برایشان تقاضا وجود دارد و تا جایی که امکان داشته باشد، تلاش می‌کنند بیشترین مبلغ ممکن را دریافت کنند.

در همه جای دنیا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده است

وی افزود:اگر این پنج، شش نفر ملی‌پوش که جزو بازیکنان برند و بهترین‌های ایران هستند را کنار بگذاریم، بازیکنان دیگری هم هستند که از نظر کیفی فاصله زیادی با آنها ندارند ولی آنها قیمت‌های متعارف دارند و با همان بازیکنان هم می‌توان تیم را بست. بنابراین این اتفاق چیز عجیبی نیست و در همه جای دنیا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده است.

وقتی یک بازیکن می‌بیند تقاضا برای او زیاد است تا جایی که امکان دارد، تلاش می‌کند پول بیشتری دریافت کند، این اتفاق در همه تیم‌ها وجود دارد. طبیعی است که باشگاه‌ها دوست دارند این بازیکنان برند را جذب کنند، آنها هم با باشگاه‌ها مذاکره می‌کند و در نهایت هر باشگاهی که به لحاظ مالی شرایط بهتری داشته باشد، همان را انتخاب می‌کند. طبیعی است که بازیکنی که کمتر دیده شده چنین مبالغ سنگینی نمی‌گیرد.

دستمزد بازیکنان را بازار تعیین می‌کند

هداوندی گفت: طبیعی است که در چنین شرایطی همه تلاششان را می‌کنند تا بیشترین رقم دستمزد را دریافت کنند. بالاخره این جوان‌ها زندگی‌شان از همین راه تأمین می‌شود و آرزو دارند قرارداد خوبی ببندند اما این موضوع چیزی نیست که با دخالت فدراسیون یا نهادهای بیرونی بتوان آن را کنترل کرد. تنها عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می‌کند.

بازیکن هم می‌گوید چون به تیم ملی دعوت شده، این مبلغ را می‌خواهد اما وقتی باشگاهی این پول را ندهد، خواه‌ناخواه رقم قراردادش را پایین می‌آورد تا به یک عدد معقول برسد. من در بازار هستم و از این مسائل خبر دارم. این اعدادی که بازیکنان مطرح می‌کنند، در نهایت بستگی به ارزش واقعی آنها و میزان تقاضای بازار دارد.

باشگاه‌های خصوصی هیجانی تصمیم نمی‌گیرند

مدیرعامل باشگاه رازین پلیمر تأکید کرد: امسال در لیگ برتر به جز دو یا سه تیم سایر باشگاه‌ها شرایط مالی خیلی خوبی ندارند. بنابراین اگر بازیکنان رقم‌های نامتعارف درخواست کنند، باشگاه‌ها بلافاصله به سراغ بازیکن خارجی می‌روند. همین حالا هم یکی از باشگاه‌های خصوصی، با مبلغی تقریباً نصف آن چیزی که برخی بازیکنان ایرانی درخواست کردند، بازیکن خارجی باکیفیت جذب کرده است. قطعا باشگاه‌های خصوصی ارزش گذاری می‌کنند و طبق هیجانات و جو تصمیم نمی‌گیرند و براساس یک منطق مشخص بازیکن با رقم معقول جذب می‌کنند.

وی در پایان درباره وضعیت بودجه باشگاه رازین پلیمر گفت: ما امسال از نظر مالی محدودیتی نداریم و جزو تیم‌های خوب هستیم اما از نظر اخلاقی خودم را به تیمی که سال گذشته با آن کار کردم، پایبند می‌دانم.

بنابراین همان بازیکنان را حفظ کردیم و فقط در یکی، دو پست تیم را تقویت کردیم. چند بازیکن خوب هم به تیم اضافه شدند. در پست پاسور بازیکن خوبی جذب کرده‌ایم و یک سرعتی بسیار خوب هم گرفته‌ایم که مطمئن هستم امسال ستاره خواهد شد. امیدوارم لیگ به خوبی برگزار شود، شرایط کشور آرام باشد، حال مردم خوب باشد و والیبال هم دوباره در مسیر پیشرفت خودش قرار بگیرد.