لژیونر والیبال ایران در لهستان ماندنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین اسفندیار که در اولین فصل حضورش در پلاس‌لیگا، ۳۱۴ امتیاز (۲۷۳ حمله، ۲۷ دفاع و ۳۰ سرویس) ثبت کرده بود، به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی تیم چلم باقی ماند.

اسفندیار با ۲۱۰ سانتی‌متر قد، یکی از عناصر اصلی برنامه‌های این تیم برای فصل جدید محسوب می‌شود و در کنار جی بلانکنو پاسور کانادایی و ماریوش مارسینیاک (کاپیتان) بار اصلی تیم را به دوش خواهد کشید.

اسفندیار در نخستین فصل حضورش در پلاس‌لیگا عملکردی چشمگیر داشت و در ۲۵ مسابقه، ۳۱۴ امتیاز برای چِلم کسب کرد؛ آماری شامل ۲۷۳ امتیاز در حمله، ۲۷ دفاع موفق و ۳۰ امتیاز مستقیم از سرویس که نقش پررنگ او را در تثبیت جایگاه این تیم در بالاترین سطح والیبال لهستان نشان می‌دهد.

باشگاه چلم با حفظ این بازیکن کلیدی، به دنبال تداوم موفقیت‌های خود در فصل جدید است، پیش از این نیز قرارداد جی بلانکنو (پاسور کانادایی) و ماریوش مارسینیاک تمدید شده بود