به گزارش خبرنگار مهر، با پایان دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶، تکلیف تیم‌های صعودکننده به مرحله نهایی مشخص شد. در پایان این مرحله، هفت تیم برتر جدول به همراه چین، میزبان رقابت‌ها، راهی پلی‌آف شدند. همزمان با پایان مسابقات، فدراسیون جهانی والیبال آمار برترین بازیکنان هر پست را منتشر کرد که در میان آنها، دو ملی‌پوش ایران نیز عملکرد قابل توجهی داشتند.

عرشیا به‌نژاد که در هر ۱۲ دیدار تیم ملی ایران به عنوان پاسور اصلی به میدان رفت، با ثبت ۳۲۴ پاس موفق در جایگاه چهارم بهترین پاسورهای دور مقدماتی قرار گرفت. در این بخش، آنتوان بریزارد از فرانسه رتبه نخست را به دست آورد، فرناندو کرلینگ از برزیل دوم شد و اوروش پلانینشیچ از اسلوونی در جایگاه سوم ایستاد. مراد ینی‌پازار از ترکیه نیز پنجم شد.

در بخش دریافت نیز محمدرضا حضرت‌پور یکی از بهترین عملکردهای مسابقات را به ثبت رساند. او با وجود اینکه دریافت اول تیم ملی ایران در مجموع شرایط ایده‌آلی نداشت، توانست با عملکرد فردی خود آمار قابل توجهی ثبت کند و با ۶۱ درصد دریافت مثبت، عنوان دومین دریافت‌کننده برتر دور مقدماتی را به دست آورد.

در این رده‌بندی، یاکوب پوپفیژاک از لهستان با ۶۴ درصد در صدر قرار گرفت و ماکسیمیلیان گرانیچنی، دیگر لیبروی لهستان، با ۵۹ درصد سوم شد. به این ترتیب حضرت‌پور در میان دو لیبروی تیم ملی لهستان قرار گرفت و یکی از معدود بازیکنان ایران بود که نامش در جمع برترین‌های آماری لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ دیده شد.

تیم ملی والیبال ایران در این دوره از رقابت‌ها تنها سه پیروزی در ۱۲ مسابقه کسب کرد و نتوانست به مرحله نهایی صعود کند، اما عملکرد انفرادی عرشیا به‌نژاد و محمدرضا حضرت‌پور از نکات مثبت ایران در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ بود.