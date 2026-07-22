معصومی: نایاب شدن داروهای سرطانی غیرقابل قبول است

سیدکریم معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد شدید از نایاب شدن برخی داروهای حیاتی بیماران سرطانی، اظهار کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو و سایر دستگاه‌های مسئول برای رفع این معضل جدی می بایست فوری ورود کنند.

وی با تأکید بر اینکه تأمین دارو نه یک امتیاز، بلکه از ابتدایی‌ترین حقوق مسلم بیماران به شمار می‌رود، افزود: کمبود و نایاب شدن داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی، علاوه بر آنکه نگرانی‌های عمیقی برای بیماران و خانواده‌های آنان ایجاد کرده، روند درمان را با اختلالات و چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

معصومی ادامه داد: این وضعیت به هیچ وجه برای جامعه پزشکی، نظام سلامت و به ویژه قشر آسیب‌پذیر بیماران قابل قبول نیست و نیازمند عزمی راسخ برای حل ریشه‌ای است.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابعاد مختلف این بحران انسانی، بر ضرورت مدیریت هوشمندانه و علمی زنجیره تأمین و توزیع دارو تأکید کرد و ادامه داد: مسئولان ذی‌ربط بایستی با اتخاذ تدابیر فوری و راهبردی، نسبت به تأمین پایدار و مستمر داروهای مورد نیاز بیماران اقدام کرده و اجازه ندهند بیماران برای تهیه یک قلم داروی حیاتی، در سردرگمی، بلاتکلیفی و مشکلات مضاعف اقتصادی و روحی رها شوند.

معصومی در ادامه با اشاره به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام، تصریح کرد: مجلس با استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظارتی خود از جمله سوال، تذکر، تحقیق و تفحص و حتی استیضاح در صورت لزوم، موضوع کمبود داروهای بیماران سرطانی را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و تا حصول نتیجه قطعی و رفع کامل مشکلات، این پرونده را رها نخواهد کرد.

وی با اشاره به دغدغه‌های درمانی شهروندان حوزه انتخابیه، به وضعیت خدمات درمانی در شهرستان‌های فومن و شفت پرداخت و گفت: در راستای رفع نواقص و کمبودهای بیمارستان فومن، جلسات متعددی با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است و خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر، یک پزشک متخصص قلب و عروق و یک جراح عمومی به کادر درمانی این بیمارستان اضافه شده‌اند که گامی مثبت در جهت ارتقای سطح خدمات درمانی منطقه محسوب می‌شود.

این نماینده مجلس در پایان با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز نظام و دولت است، ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی بین بخشی و اولویت‌بندی منابع، شاهد حل پایدار مشکل کمبود داروهای بیماران خاص و سرطانی در سراسر کشور باشیم و دیگر شاهد نگرانی خانواده‌ها برای تأمین داروی عزیزانشان نباشیم.