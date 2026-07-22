به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، در این مجمع هیات رئیسه با ترکیب مجید باجلان رئیس هیات مدیره بانک بهعنوان رئیس مجمع تشکیل و نمایندگان سهامداران عمده بهعنوان ناظرین و همچنین نمایندگان سازمان بورس و حسابرس و بازرس قانونی در جایگاه حضور یافتند.
در ادامه با دعوت ریاست مجمع، یحیی فروتن مدیرعامل بانک، گزارش مستدل و مبسوطی از عملکرد بانک در سال ۱۴۰۴ را برای حاضران بهطور شفاف و کامل ارائه کرد و به سؤالات سهامداران نیز پاسخ داده شد.
اسماعیل گودرزی معاون مالی و امور مجامع بانک پارسیان، مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا مبنی بر برگزاری مجمع و ضوابط و تکالیف بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص تصویب صورتهای مالی بانک را برای سهامداران قرائت کرد و سهامداران پس از استماع گزارش هیئتمدیره و حسابرس و بازرس قانونی و بحث و بررسی پیرامون موضوعات در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با اکثریت آرا به تصویب صورتهای مالی این بانک رأی مثبت دادند.
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تصویب افزایش سرمایه بانک پارسیان
پس از مجمع عمومی عادی سالانه، مجمععمومی فوقالعاده بانک پارسیان با دستور جلسه بررسی افزایش سرمایه، با حضور بیش از ۷۰ درصد سهامداران بهصورت حضوری و برخط برگزار شد.
در ابتدای جلسه، گزارش توجیهی هیأتمدیره درباره دلایل، ضرورتها و نحوه افزایش سرمایه قرائت شد و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل بانک در اختیار مجمع قرار گرفت . در این مجمع افزایش سرمایه بانک به رأی گذاشته شد و با اکثریت آرا مورد تائید سهامداران قرار گرفت.
بر این اساس، بانک با اخذ مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه خود را از مبلغ ۳۱ همت به مبلغ ۵۰همت از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها افزایش داد.
همچنین سهامداران با پیشنهاد هیئتمدیره مبنی بر افزایش سرمایه مرحله دوم از مبلغ ۵۰همت به مبلغ حدود ۶۴.۴ همت از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها موافقت کردند و اختیار انجام تشریفات و عملیاتی کردن این افزایش سرمایه را برای مدت یک سال به هیئتمدیره تفویض کردند.
بر اساس مصوبه این مجمع، یحیی فروتن با رأی سهامداران به عضویت هیئتمدیره بانک درآمد. این انتخاب در چارچوب الزامات قانونی و پس از طرح موضوع در دستور جلسه مجمع عمومی به طور فوقالعاده به تصویب رسید.
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