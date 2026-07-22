به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا علیمحمدی بعدازظهر چهارشنبه با اشاره به آغاز مأموریتهای اربعین جمعیت هلالاحمر لرستان، به رسانهها اظهار داشت: همزمان با نزدیکشدن به مراسم باشکوه اربعین حسینی، تیمهای امداد و نجات و بهداشت و درمان جمعیت هلالاحمر استان برای ارائه خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) عازم کشور عراق شدند.
تأکید بر ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین
وی با بیان اینکه پیش از اعزام نیروها، نشست هماهنگی با حضور اعضای تیمهای اعزامی برگزار شد، افزود: در این نشست، برنامهها، مأموریتها و وظایف نیروهای اعزامی تشریح و بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب، مسئولانه و در شأن زائران اربعین حسینی تأکید شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان تصریح کرد: همچنین در این نشست، نکات تخصصی، توصیههای اجرایی، حفظ آمادگی کامل، هماهنگی میان تیمها، رعایت اصول حرفهای و تکریم زائران مورد تأکید قرار گرفت تا خدمات با بالاترین کیفیت به زائران ارائه شود.
استقرار نیروهای تخصصی در مراکز امدادی و درمانی عراق
علیمحمدی با اشاره به ترکیب تیمهای اعزامی، گفت: نیروهای اعزامشده متشکل از امدادگران، نجاتگران و کادر تخصصی بهداشت و درمان هستند که در طول ایام اربعین در مراکز امدادی و درمانی مستقر در کشور عراق، به زائران خدماترسانی خواهند کرد.
وی افزود: این تیمها با بهرهگیری از توان تخصصی، تجهیزات امدادی و امکانات درمانی، در راستای کاهش آلام زائران، ارائه خدمات درمانی، امدادرسانی سریع و انجام مأموریتهای بشردوستانه فعالیت خواهند کرد.
هلالاحمر لرستان در کنار خادمان اربعین
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان با تأکید بر نقش این مجموعه در خدمترسانی به زائران، اظهار داشت: جمعیت هلالاحمر استان با اعزام نیروهای متخصص، مجرب و آموزشدیده، در کنار سایر خادمان اربعین، نقش مؤثری در تأمین سلامت، امدادرسانی و ارائه خدمات بشردوستانه به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ایفا خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی مناسب میان دستگاههای خدمترسان، مأموریت اربعین امسال نیز با ارائه خدمات مطلوب و رضایتمندی زائران به بهترین شکل ممکن انجام شود.
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