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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

وقوع چند انفجار در عربستان و آژیر خطر در بحرین

وقوع چند انفجار در عربستان و آژیر خطر در بحرین

منابع خبری از حملات به بحرین و عربستان و فعال شدن سامانه هشدار سریع در شهر الدمام سعودی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌ها از حمله به بحرین و عربستان خبر می‌دهند.

همزمان با گزارش برخی رسانه‌ها درباره وقوع چند انفجار در عربستان، دفاع مدنی این کشور خبر داد که سامانه ملی هشدار سریع در شهر الدمام جهت اعلام هشدار نسبت به یک خطر فعال شده است.

رسانه‌های غیررسمی اعلام کردند که پایگاه آمریکا در الدمام هدف قرار گرفته است که تاکنون این گزارش از جانب منابع رسمی عربستان تایید یا تکذیب نشده است.

از طرفی دیگر وزارت کشور بحرین نیز از فعال شدن آژیرهای هشدار در این کشور خبر داد.

در این خصوص تلویزیون بحرین خبر داد که سامانه‌های پدافندهوایی در حال مقابله با حملات هوایی در آسمان کشور هستند.

کد مطلب 6896091

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