پیکر شهید «احسان ماهور بختیاری» در دورود تشییع و به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع و خاکسپاری پیکر شهید والامقام «احسان ماهور بختیاری» امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه، با حضور گسترده مردم شهیدپرور شهرستان دورود و جمعی از مسئولان برگزار شد.

حضور مسئولان و مردم در آیین بدرقه شهید

در این مراسم، افشاری رئیس اداره بازرسی بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم حضور داشتند و با پیکر این شهید والامقام وداع کردند.

شرکت‌کنندگان در این آیین با حضور در مراسم تشییع، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ادامه راه شهیدان و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

شهادت در جریان حمله آمریکا به بندرعباس

بر اساس این گزارش، شهید احسان ماهور بختیاری از نیروهای خدوم و شجاع قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در جریان حمله رژیم آمریکا به بندرعباس، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر این شهید پس از اقامه نماز و تشییع بر دوش مردم قدرشناس شهرستان دورود، در گلزار شهدای این شهرستان آرام گرفت.