«داریوش کرم زاده» شهردار لوندویل شد

سینا عسگرپور سخنگوی شورای اسلامی شهر لوندویل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی حکمی از سوی استاندار گیلان، داریوش کرم‌زاده به عنوان شهردار لوندویل منصوب شد.

وی با اشاره به روند انتخاب شهردار افزود: کرم‌زاده پیش از این با ۵ رأی موافق اعضای شورای اسلامی شهر لوندویل به عنوان شهردار انتخاب شده بود و اکنون با حکم استاندار رسماً کار خود را آغاز می‌کند.

عسگرپور ادامه داد: پس از کش‌وقوس‌های فراوان، جلسات متعدد و فرآیند استیضاح شهردار سابق که نهایتاً با حکم قضایی منجر به برکناری وی شد، اعضای شورا برای انتخاب شهردار جدید به اجماع رسیدند و داریوش کرم‌زاده را به عنوان گزینه نهایی معرفی کردند.

وی با بیان اینکه طی این مدت آقای رضا ضارب‌نیا به مدت ۵ ماه سرپرستی شهرداری لوندویل را بر عهده داشت گفت: ضمن تقدیر وتشکر از تلاش و همکاری جناب ضارب نیا، با تثبیت مدیریت شهری، تلاش خواهیم کرد با همراهی شهردار جدید و همکاری اعضای شورا، مسیر توسعه و آبادانی لوندویل با سرعت بیشتری دنبال شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر لوندویل تأکید کرد: انتخاب شهردار جدید پاسخی به خواسته مردم بود و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های دقیق، تقویت زیرساخت‌ها، ساماندهی امور شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی، رضایت شهروندان بیش از گذشته جلب شود.

کرم‌زاده متولد ۱۳۵۹ در لوندویل آستارا است و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دارد. وی سابقه حضور در دوره پنجم و ششم شورای اسلامی شهر لوندویل، عضویت در شورای اسلامی استان گیلان و شورای شهرستان آستارا را در کارنامه خود ثبت کرده است. همچنین سرپرستی اداره ورزش و جوانان شهرستان آستارا و همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا از دیگر سوابق اجرایی وی به شمار می‌رود.