طرح استیضاح شهردار لوندویل کلید خورد

داریوش کرم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای ایفای نقش نظارتی، شورای اسلامی شهر لوندویل وفق قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراها و به استناد ماده ۱۱۰ قانون و با توجه به تذکرات مکرر به شهردار لوندویل بابت اصلاح عملکرد در مدیریت شهری در طول تصدی و نارضایتی شهروندان از وضعیت مدیریت شهری ادامه کار شهردار را موجب اخلال در مدیریت شهری دانسته، لذا با امضای ۴ عضو شورا، درخواست کتبی مجموعه‌ای از پرسش‌ها در این خصوص مطرح و در جلسه رسمی شورا ثبت و به شهردار ابلاغ شد.

وی افزود: در جلسه عصر سه شنبه ۹ دی ماه، ۴ عضو شورا این درخواست را امضا کردند که شهردار باید پس از طی مدت قانونی به شورا پاسخ دهد. سوالات به صورت رسمی به شهردار ابلاغ شده و باید در مدت ۱۰ روزه در تاریخ ۲۰ دی ماه شهردار در صحن شورا پاسخگو شود.

رئیس شورای شهر لوندویل با بیان اینکه اگر پاسخ‌های شهردار برای اعضای شورا قانع‌کننده نباشد، مطابق قانون، موضوع وارد مرحله استیضاح خواهد شد؛ افزود: ما به‌عنوان نمایندگان مردم، وظیفه داریم بر عملکرد شهرداری نظارت دقیق داشته باشیم و هر اقدامی را در چارچوب قانون و با رعایت مصالح عمومی شهر انجام دهیم.

قابل ذکر است که نعمت یاور پور از مهر ماه ۱۳۹۶ سکان شهرداری لوندویل را در اختیار دارد.