رضا شاد در حاشیه مراسم روز مزرعه با رویکرد نوین در صنعت پایدار پرورش ماهیان خاویاری در منطقه سموش رحیمآباد رودسر، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه پرورش ماهیان خاویاری با استفاده از آبهای شور دریا، راهکاری مؤثر برای کاهش فشار بر منابع آبی استان و حفظ ذخایر این ماهیان در دریای خزر محسوب میشود.
وی با اشاره به وضعیت مزارع پرورش ماهیان خاویاری در استان، افزود: در سطح استان گیلان ۱۵۵ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری وجود دارد که از این تعداد، ۴۵ درصد مزارعی هستند که در ساحل قرار داشته و از آب دریا و چاه برای تأمین آب مورد نیاز استفاده میکنند.
معاون آبزیپروری شیلات گیلان با بیان اینکه مزارع پرورش ماهیان خاویاری در ۱۷ شهرستان استان پراکنده شدهاند، تصریح کرد: بیشترین تولید ماهیان خاویاری به ترتیب در شهرستانهای تالش، رودسر و رشت انجام میشود و این سه شهرستان سهم عمدهای در تولید این محصول ارزشمند دارند.
شاد در ادامه با اشاره به تنوع گونههای خاویاری در دریای خزر، خاطرنشان کرد: ۶ گونه ماهیان خاویاری در دریای خزر وجود دارد که تمام این گونهها در شرایط پرورش، تولید و عرضه میشوند و تنوع گونهای خوبی در مزارع استان داریم.
وی با تشریح اهداف توسعه پرورش ماهیان خاویاری، ابراز داشت: استفاده از آبهای شور دریا در پرورش ماهیان خاویاری، ضمن کاهش فشار بر منابع آب شیرین استان، به کاهش فشار بر صید این ماهیان در دریا نیز کمک کرده و نقش مهمی در حفظ و احیای ذخایر ارزشمند خاویار در دریای خزر ایفا میکند.
معاون آبزیپروری شیلات گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه آمار تولید، گفت: تاکنون بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تن گوشت ماهیان خاویاری در سطح ۱۵۵ مزرعه پرورش ماهی در استان تولید شده است که نسبت به سال گذشته، ۷ درصد افزایش تولید را نشان میدهد و این رشد، بیانگر توسعه پایدار این صنعت در استان است.
شاد در پایان با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای آبی دریا در توسعه آبزیپروری، اظهار امیدواری کرد که با برنامهریزی دقیق و حمایت از بهرهبرداران، بتوان گامهای مؤثرتری در جهت افزایش تولید و حفظ ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری برداشت و جایگاه گیلان را به عنوان قطب این صنعت در کشور تثبیت کرد.
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