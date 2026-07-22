خبرگزاری مهر- گروه استان ها، عاطفه وفاییان: طنین گام‌های استوار مردم استان خراسان رضوی در خیابان، گویای پیوندی عمیق برای تعالی اجتماعی و ایستادگی در برابر توطئه‌هاست، حضور هدفمند مردم در میدان، مسئولان شهرستان را به پاسخگویی و پیگیری مجدانه برای رفع گره‌های معیشتی و فرهنگی واداشته و همگرایی میان خادم و مخدوم را به حداکثر رسانده است.

استمرار حضور مردم در خیابان‌ها، نقش بازدارنده‌ای در برابر نقشه‌های دشمنان ایفا کرده و از هرگونه خلأ یا انحرافی که ممکن است در آینده مسیر حرکت نظام را تهدید کند، پیشگیری نموده است.

میدان‌داری در شب‌های تجمع، بستری برای شناسایی استعدادهای تازه و جوان ایجاد کرده است که با عهده‌دار شدن مسئولیت‌های جدید، ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی مناطق را شکوفا کرده‌اند.

شکست محاسبات دشمن با تداوم تجمعات

حجت‌الاسلام محمد احمدزاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر لزوم تداوم حضور مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، اگرچه به مسئولان اعتماد وجود دارد، اما برای تضمین منافع ملت، حضور مردم در میدان ضروری است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به نقش مردم در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی افزود: تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضور در میدان و خیابان را لازم بدانند، مردم با صلابت و استواری در صحنه خواهند ماند.

وی با بیان اینکه این حضور مردمی، پرچم خون‌خواهی و استقامت را زنده نگه داشته است، تصریح کرد: این پرچم که قریب به ۱۴۰ شب برافراشته مانده، همچنان با قدرت و پایداری در دست مردم خواهد بود.

احمدزاده ادامه داد: امروز حضور مردم در میدان، به تشخیص پرچمدار انقلاب، تضمین‌کننده منافع ملت است و همین حضور، همه محاسبات دشمن خبیث آمریکایی و صهیونیستی را بر هم زده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد: این حضور مردمی با شور و صلابت ادامه داشته باشد و گفت: پرچم خون‌خواهی و استقامت تا زمانی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام شود، همچنان برافراشته و مستمر در میدان و خیابان باقی خواهد ماند.

وحدت و همدلی در میدان تایباد؛ جلوه‌های ایستادگی مردم

حجت‌الاسلام محمد زنگنه، مدیر اداره تبلیغات اسلامی تایباد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به استمرار تجمعات مردم تایباد در میادین شهر اظهار کرد: نگاه مردم به این حضور، فراتر از یک وظیفه اجتماعی است، مردم تایباد خیابان را خط مقدم جبهه مقاومت می‌دانند و معتقدند که خالی کردن میادین، به دشمن فرصت سوءاستفاده می‌دهد؛ لذا با اعتقادی راسخ، همچنان به حضور خود در میدان پایبندند و آن را عامل بازدارندگی در برابر توطئه‌های دشمن می‌دانند.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی تایباد در ادامه با تقدیر از مشارکت خودجوش مردم تصریح کرد: شاهد آن هستیم که خانواده‌ها حتی با کودکان خردسال خود در این برنامه‌ها شرکت می‌کنند و بسیاری از شهروندان با هزینه شخصی خود، پرچم تهیه کرده و به پذیرایی از حاضران در میدان می‌پردازند. این ایثار و وفاداری نشان می‌دهد که مسائل معیشتی و سختی‌ها، خللی در اراده مردم برای دفاع از کشور ایجاد نکرده است.

وی ضمن تأکید بر لزوم قدرشناسی مسئولان از این مردم همیشه در صحنه خاطرنشان کرد: مسئولان کشوری و تصمیم‌گیران باید جایگاه رفیع مردم را درک کنند و به‌جای درگیری‌های سیاسی، تمام توان خود را برای رسیدگی به خواسته‌های این مردم دلسوز و متعهد به کار بگیرند، چرا که این ملت با تمام وجود از کیان نظام دفاع می‌کنند.

استمرار تجمعات شبانه و همبستگی اجتماعی در چناران

حجت‌الاسلام اسحاق پاروکار، مدیر اداره تبلیغات اسلامی چناران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه چناران، فراتر از یک گردهمایی مذهبی ساده، روایتی زنده از پیوندهای ناگسستنی اهالی این دیار است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی چناران با اشاره به فضای گرم و پرشور مساجد و محافل شبانه افزود: صدای هم‌کلامی شهروندان در کوچه‌های شهر هنگام بازگشت از این مراسم، گرمای خاصی به شب‌های چناران می‌بخشد و این گفتگوهای چهره‌به‌چهره، پایه‌های اعتماد عمومی را در بافت محلات مستحکم می‌کند.

وی بیان کرد: مردم با حضور خود در این نشست‌ها، در واقع به احیای سنت دیرینه محله‌محوری کمک می‌کنند.

پاروکار ادامه داد: استمرار این اجتماعات باعث شده تا دغدغه‌های محلی در فضایی صمیمانه میان اهالی مطرح شود و راه‌حل‌های خودجوش و مردمی برای مسائل روزمره شکل بگیرد.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی چناران تصریح کرد: دستاورد اصلی این برنامه‌ها در اعداد و ارقام خلاصه نمی‌شود، بلکه در آرامش روانی و نشاط اجتماعی است که می‌توان آن را هنگام خروج شهروندان از مساجد در چهره‌شان مشاهده کرد.

وی خاطرنشان کرد: این پیوندهای شبانه، هویت فرهنگی شهر را بازتولید کرده و فضای عمومی را به مکانی برای همدلی و هم‌افزایی بدل ساخته است که باید با برنامه‌ریزی‌های محتوایی عمیق‌تر، مستمر باقی بماند.