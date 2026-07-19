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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹

حضور امام جمعه کشمیر در تجمعات شبانه مشهد

حضور امام جمعه کشمیر در تجمعات شبانه مشهد

مشهد- شوکت حسین، امام جمعه کشمیر هند، در تجمع یکصد و چهل و یکمین شب در مشهد سخنرانی کرد.

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کد مطلب 6892964

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