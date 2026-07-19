https://mehrnews.com/x3cBSL ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹ کد مطلب 6892964 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹ حضور امام جمعه کشمیر در تجمعات شبانه مشهد مشهد- شوکت حسین، امام جمعه کشمیر هند، در تجمع یکصد و چهل و یکمین شب در مشهد سخنرانی کرد. دریافت 26 MB کد مطلب 6892964 کپی شد مطالب مرتبط فریاد انتقام مردم تربت حیدریه در سنگر خیابان قرار شبانه مردم کاشمر با سردادن شعار انتقام موج ۱۴۰ حضور حماسی مردم مبعوث شده گناباد تداوم اجتماعات شبانه؛ ۱۴۱ شب ایستادگی در مشهد تداوم پرشور مردم مشهد در تجمعات شبانه حضور پرشور مردم کاشمر در اجتماعات شبانه مراسم عزاداری ماه صفر با محوریت شهادت حضرت رقیه (س) در مشهد طنین شعارهای کودکانه در تجمعات مشهد؛ وقتی بازی و حماسه گره میخورند برچسبها هندوستان مشهد بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما