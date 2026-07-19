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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴

قرار شبانه مردم کاشمر با سردادن شعار انتقام

قرار شبانه مردم کاشمر با سردادن شعار انتقام

کاشمر- مردم ولایتمدار کاشمر در شب شهادت حضرت رقیه(ع) در صد و چهل و یکمین قرار شبانه در خیابان ها حضور یافتند.

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کد مطلب 6893010

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