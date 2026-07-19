https://mehrnews.com/x3cBTH ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ کد مطلب 6893010 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ قرار شبانه مردم کاشمر با سردادن شعار انتقام کاشمر- مردم ولایتمدار کاشمر در شب شهادت حضرت رقیه(ع) در صد و چهل و یکمین قرار شبانه در خیابان ها حضور یافتند. دریافت 30 MB کد مطلب 6893010 کپی شد مطالب مرتبط حضور امام جمعه کشمیر در تجمعات شبانه مشهد تداوم اجتماعات شبانه؛ ۱۴۱ شب ایستادگی در مشهد فریاد انتقام مردم تربت حیدریه در سنگر خیابان طنین شعارهای کودکانه در تجمعات مشهد؛ وقتی بازی و حماسه گره میخورند موج ۱۴۰ حضور حماسی مردم مبعوث شده گناباد مراسم عزاداری ماه صفر با محوریت شهادت حضرت رقیه (س) در مشهد تداوم پرشور مردم مشهد در تجمعات شبانه برچسبها خراسان رضوی بیعت با رهبر انقلاب شهر کاشمر
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