محمدرضا سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حل ناترازی انرژی صرفاً با اقدامات فنی محقق نمیشود و فرهنگسازی، آموزش و مشارکت مردم، نقش اساسی در مدیریت مصرف و دستیابی به بهرهوری انرژی دارد.
وی افزود: ایران با برخورداری از حدود ۱۹ درصد ذخایر شناختهشده گاز جهان، جایگاه دوم جهانی در ذخایر گازی را دارد و این ظرفیت ارزشمند، ضرورت مصرف بهینه و مسئولانه این سرمایه ملی را افزایش میدهد.
سمیعی تصریح کرد: در استان مرکزی نیز امروز تمامی ۳۵ شهر و بیش از یکهزار و ۲۷ روستا از شبکه گاز طبیعی برخوردار هستند.
وی ادامه داد: ضریب بهرهمندی خانوارهای شهری استان از گاز طبیعی به ۱۰۰ درصد و خانوارهای روستایی به بیش از ۹۹.۳ درصد رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی تاکید کرد: گستردگی خدمات شرکت گاز استان مرکزی با برخورداری از بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه گازرسانی، ۳۳۰ هزار انشعاب و بیش از ۶۸۰ هزار مشترک، نشاندهنده توسعه زیرساختهای گازرسانی و پوشش گسترده این خدمات در استان است.
وی افزود: شدت مصرف انرژی در ایران حدود سه تا چهار برابر میانگین جهانی است که بخشی از آن ناشی از الگوی مصرف، تجهیزات غیراستاندارد و پایین بودن بهرهوری تأسیسات است.
سمیعی بیان کرد: سازمانهای مردمنهاد با استفاده از ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی خود، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ صرفهجویی، مصرف مسئولانه و ارتقای آگاهی عمومی دارند.
وی از آغاز اجرای طرح نصب بخاریهای کممصرف در استان خبر داد و گفت: در مرحله نخست این طرح، نصب ۱۰ هزار بخاری کممصرف در روستاهای شهرستان خمین آغاز شده و برنامهریزی لازم برای نصب ۴۰ هزار بخاری با راندمان بالا در سطح استان انجام شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی ادامه داد: این تجهیزات نسبت به بخاریهای قدیمی تا ۸۰ درصد کاهش مصرف گاز به همراه دارند و اجرای این طرح میتواند گام مؤثری در مدیریت مصرف، کاهش هدررفت انرژی و تأمین پایدار گاز برای بخشهای مولد و صنعتی باشد.
وی تصریح کرد: صرفهجویی در مصرف انرژی، اقدامی مسئولانه برای حفظ این سرمایه ملی است و مدیریت مصرف در بخش خانگی، زمینه تخصیص بیشتر منابع گاز به تولید و صنعت را فراهم میکند.
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