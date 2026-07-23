محمدرضا سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حل ناترازی انرژی صرفاً با اقدامات فنی محقق نمی‌شود و فرهنگ‌سازی، آموزش و مشارکت مردم، نقش اساسی در مدیریت مصرف و دستیابی به بهره‌وری انرژی دارد.

وی افزود: ایران با برخورداری از حدود ۱۹ درصد ذخایر شناخته‌شده گاز جهان، جایگاه دوم جهانی در ذخایر گازی را دارد و این ظرفیت ارزشمند، ضرورت مصرف بهینه و مسئولانه این سرمایه ملی را افزایش می‌دهد.

سمیعی تصریح کرد: در استان مرکزی نیز امروز تمامی ۳۵ شهر و بیش از یک‌هزار و ۲۷ روستا از شبکه گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی ادامه داد: ضریب بهره‌مندی خانوارهای شهری استان از گاز طبیعی به ۱۰۰ درصد و خانوارهای روستایی به بیش از ۹۹.۳ درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی تاکید کرد: گستردگی خدمات شرکت گاز استان مرکزی با برخورداری از بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه گازرسانی، ۳۳۰ هزار انشعاب و بیش از ۶۸۰ هزار مشترک، نشان‌دهنده توسعه زیرساخت‌های گازرسانی و پوشش گسترده این خدمات در استان است.

وی افزود: شدت مصرف انرژی در ایران حدود سه تا چهار برابر میانگین جهانی است که بخشی از آن ناشی از الگوی مصرف، تجهیزات غیراستاندارد و پایین بودن بهره‌وری تأسیسات است.

سمیعی بیان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی خود، نقش مؤثری در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، مصرف مسئولانه و ارتقای آگاهی عمومی دارند.

وی از آغاز اجرای طرح نصب بخاری‌های کم‌مصرف در استان خبر داد و گفت: در مرحله نخست این طرح، نصب ۱۰ هزار بخاری کم‌مصرف در روستاهای شهرستان خمین آغاز شده و برنامه‌ریزی لازم برای نصب ۴۰ هزار بخاری با راندمان بالا در سطح استان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی ادامه داد: این تجهیزات نسبت به بخاری‌های قدیمی تا ۸۰ درصد کاهش مصرف گاز به همراه دارند و اجرای این طرح می‌تواند گام مؤثری در مدیریت مصرف، کاهش هدررفت انرژی و تأمین پایدار گاز برای بخش‌های مولد و صنعتی باشد.

وی تصریح کرد: صرفه‌جویی در مصرف انرژی، اقدامی مسئولانه برای حفظ این سرمایه ملی است و مدیریت مصرف در بخش خانگی، زمینه تخصیص بیشتر منابع گاز به تولید و صنعت را فراهم می‌کند.