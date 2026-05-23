به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه شریف، دانشگاه صنعتی شریف بر اساس ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت علوم و تصمیم هیئترئیسه دانشگاه، کلاسهای مقاطع تحصیلات تکمیلی را از تاریخ شنبه ۹ خردادماه بهصورت حضوری برگزار خواهد کرد.
بنا بر اعلام معاونت آموزشی، با هدف فراهمسازی فرصت کافی جهت اطلاعرسانی به دانشجویان و همچنین آمادهسازی خوابگاهها، تصمیمات جدیدی برای نحوه برگزاری کلاسها اتخاذ شده است:
کلاسهای مقاطع تحصیلات تکمیلی از روز شنبه، ۹ خردادماه بهصورت حضوری برگزار میگردد.
کلاسهای مقطع کارشناسی و همچنین دروسی که بهصورت مشترک ارائه شدهاند، همچنان بهصورت غیرحضوری (مجازی) برگزار خواهند شد.
همچنین به دلیل بالا بودن نسبت دانشجویان کارشناسی در برخی دروس تحصیلات تکمیلی، دروس با شمارههای (۲۵۱۶۷، ۲۵۵۵۸، ۲۵۲۵۳، ۲۵۱۴۹، ۲۵۱۶۳، ۴۰۸۷۵، ۴۰۷۲۳، ۴۰۸۳۶ و ۴۰۷۱۶) نیز فعلاً از قاعده حضور مستثنی بوده و بهصورت مجازی ادامه مییابند.
پیرو هماهنگیهای صورتگرفته توسط معاونت دانشجویی، امکان استفاده از خوابگاه برای دانشجویان مقطع کارشناسی که در سایر دروس تحصیلات تکمیلی ثبتنام داشته و در کلاسهای حضوری شرکت میکنند، فراهم شده است.
