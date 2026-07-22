به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی ظهر چهارشنبه در همایش انجمن گلخانهداران آذربایجانشرقی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان بخش دولتی و خصوصی، اظهار کرد: تشکیل اتحادیهها و تشکلهای تخصصی، تنها راهکار عبور از چالشهای اقتصادی تولیدکنندگان و بستری برای تحقق کشاورزی قراردادی در استان است.
وی با اشاره به ظرفیتهای بخش گلخانهای استان افزود: در حال حاضر ۷۵۰ واحد گلخانهای در سطحی بالغ بر ۴۰۰ هکتار با تولید سالانه ۱۳۵ هزار تن محصولات گلخانهای در آذربایجانشرقی فعال است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی ادامه داد: همچنین پروژههای متعددی با مجموع ۴۰۰ هکتار در دست احداث قرار دارد و پیشبینی میشود با بهرهبرداری از این طرحها، تکمیل پروژههای در دست مطالعه و توسعه زیرساختهای مجتمعهای گلخانهای و محیطهای کنترلشده، سطح گلخانههای استان در سالهای آینده به بیش از چهار هزار و ۷۰۰ هکتار افزایش یابد.
شفیعی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و آثار جراحی اقتصادی دولت بر بخش تولید گفت: انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن و نوسانات نرخ ارز، فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد کرده است.
وی با انتقاد از عملکرد نظام بانکی افزود: طبق برنامهریزیها مقرر بود ۷۰۰ همت تسهیلات برای حمایت از واحدهای تولیدی متضرر از انتقال ارز ترجیحی اختصاص یابد، اما با وجود برگزاری جلسات متعدد، از ۱۵ درصد سهم بخش کشاورزی در منابع داخلی بانکها، تنها پنج درصد محقق شده که این موضوع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز بهعنوان یک چالش جدی مطرح است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی با اشاره به مشکلات حوزه صادرات و تولید تصریح کرد: حذف بازارهای صادراتی کشورهای عربی طی یک سال اخیر، تولیدکنندگان تخممرغ و محصولات گلخانهای را با بحران فروش زیر قیمت تمامشده مواجه کرده است.
وی با اشاره به محدودیت منابع آبی استان و سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر انتقال کشت سبزی و صیفی به محیطهای کنترلشده، اظهار کرد: اگرچه پیگیریهای مستمری برای حل مشکلات آببهای گلخانهداران در حال انجام است، اما واقعیت این است که دستگاههای دولتی بهتنهایی قادر به تأمین تمامی نیازهای این بخش نیستند.
شفیعی نقش تشکلها و اتحادیههای تخصصی را در اقتصاد مدرن حیاتی دانست و گفت: ایجاد تشکلهای تخصصی در استان یک ضرورت اجتنابناپذیر است. این تشکلها علاوه بر انعکاس مطالبات بهحق بخش خصوصی، با ایجاد همافزایی با بدنه دولت، نقش مؤثری در تصمیمسازیها ایفا میکنند.
وی خاطرنشان کرد: انتخاب هیئتمدیره مطالبهگر در اتحادیهها و تشکلها، نقش مؤثری در تأمین و تثبیت بازارهای صادراتی و اجرای موفق طرح کشاورزی قراردادی دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی در پایان تأکید کرد: بسیاری از چالشهای فعلی از طریق تقویت انجمنهای تخصصی از جمله انجمن گلخانهداران قابل رفع است و توسعه پایدار بخش کشاورزی در گرو همکاری منسجم میان بخش خصوصی توانمند و مجموعه دولت خواهد بود تا ظرفیتهای کشاورزی آذربایجانشرقی بیش از پیش شکوفا شود.
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