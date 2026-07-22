به گزارش خبرنگار مهر، محمد سیف ظهر چهارشنبه با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر لرستان در صنعت زنبورداری، به رسانهها اظهار داشت: استان لرستان به واسطه شرایط مناسب اقلیمی، تنوع پوشش گیاهی و منابع طبیعی، یکی از قطبهای مهم تولید عسل کشور به شمار میرود.
بیش از ۴۰۰ هزار کلنی زنبور عسل در لرستان فعال است
وی با بیان اینکه هماکنون بیش از ۴۰۰ هزار کلنی زنبور عسل در استان توسط حدود سه هزار و ۳۰۰ زنبوردار مدیریت میشود، عنوان کرد: لرستان با تولید سالانه بیش از چهار هزار تن عسل، در جایگاه نهم کشور قرار دارد.
مدیر امور طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: میانگین تولید عسل در هر کندوی استان سال گذشته حدود هشت کیلوگرم بوده که این میزان از متوسط کشوری بالاتر است.
افزایش تولید عسل در سایه بارندگیهای مناسب
سیف با اشاره به شرایط مطلوب آبوهوایی و بارندگیهای مناسب امسال، گفت: با توجه به وضعیت مناسب پوشش گیاهی، پیشبینی میشود میانگین تولید عسل در هر کندو در سال جاری به ۱۰ تا ۱۱ کیلوگرم افزایش یابد که این موضوع میتواند رشد قابلتوجهی در میزان تولید استان ایجاد کند.
وی این افزایش تولید را نتیجه شرایط اقلیمی مناسب، مدیریت بهتر زنبورستانها و برنامههای حمایتی بخش کشاورزی دانست.
برندسازی عسل لرستان و جلوگیری از خامفروشی
مدیر امور طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی لرستان، کیفیت عسل تولیدی استان را یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی لرستان عنوان کرد و گفت: برندسازی عسل لرستان و حضور مؤثر در بازارهای داخلی و خارجی از مهمترین برنامههای سازمان جهاد کشاورزی است.
سیف تصریح کرد: در این راستا توسعه زنجیره ارزش، جلوگیری از خامفروشی و افزایش ارزش افزوده محصولات زنبورداری با جدیت دنبال میشود تا علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان، زمینه توسعه صادرات نیز فراهم شود.
توسعه تولید فرآوردههای باارزش زنبورعسل
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی فرآوردههای جانبی زنبورعسل، اظهار داشت: علاوه بر تولید عسل، سالانه حدود ۱۷ تن گرده گل، ۲۲۹.۸ کیلوگرم ژل رویال، ۱۷ هزار و ۱۷۳ کیلوگرم گرده، ۵۶ هزار و ۲۵۱ کیلوگرم موم، سه هزار و ۸۰۶ کیلوگرم برهموم و ۳۸۲ گرم زهر زنبورعسل در استان تولید میشود.
مدیر امور طیور و زنبورعسل سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: این محصولات به دلیل ارزش اقتصادی و کاربردهای دارویی، غذایی و صنعتی، نقش مهمی در توسعه اقتصاد بخش کشاورزی و افزایش درآمد زنبورداران استان دارند.
آموزشهای تخصصی برای توسعه صادرات عسل لرستان
سیف در پایان از اجرای برنامههای آموزشی تخصصی برای زنبورداران خبر داد و گفت: آموزش در زمینه پرورش ملکه، استحصال فرآوردههای دارویی زنبورعسل و بهرهگیری از روشهای نوین زنبورداری در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامهها، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات، توسعه صادرات و فراهمکردن زمینه جهانیشدن برند عسل لرستان است.
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