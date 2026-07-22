مطالبات بخش خصوصی پس از ۱۷ ماه معوق هنوز یک دلار پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ گردهمایی تخصصی نقش بخش خصوصی در تامین و ارتقا امنیت غذایی کشور با موضوع بررسی ظرفیت‌ها، مسئولیت‌ها و چالش‌های پیش‌رو برگزار شد.

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در این گردهمایی گفت: آنچه دولت به عنوان حکمرانی مطلوب در تامین کالاهای اساسی بهره می‌گیرد تقریبا از سال ۱۳۹۹ استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی است.

وی افزود: در حال حاضر بخش خصوصی بیش از ۴ میلیارد یورو دولت را در تامین کالاهای اساسی تجهیز مالی کرده است به گونه‌ای که در شرایط فعلی مدیریت شد تا مشکلی برای معیشت مردم رخ ندهد.

وی ادامه داد: از مرحله ثبت سفارش تا خرید از طرف خارجی و واردات و عرضه کالاهای اساسی که بخش خصوصی انجام می‌دهد ۱۰۰ درصد تحت نظارت و کنترل دولت انجام می‌شود.

این مسئول صنفی اظهار کرد: طی جلسه‌ای که بخش خصوصی با دولت داشت گزارش‌ها کامل به وزرای مربوطه از اقتصاد، جهاد کشاورزی و... ارائه شد. در این جلسه عنوان شد از زمان واردات کالاهای اساسی تا پرداخت ارز آن بین یک هفته تا ۱۵ روز بود که به مرور به یک ماه و دو ماه و... رسید.

کلامی با بیان این که در حال حاضر ۱۷ ماه است که مطالبات پرداخت نشده و دولت ارزی بابت کالاهای اساسی اختصاص نداده است، اظهار کرد: با وجود بلوکه شدن پول بخش خصوصی نزد دولت، به تجار خارجی و بانک‌های عامل بدهکار است.

وی تصریح کرد: قرار بود مطالبات معوق پس از جلسه با رئیس جمهور طی فرآیندی مشخص پرداخت شود که هنوز عملیاتی نشده است.

کلامی با بیان این که بخش خصوصی پذیرفت تا مرداد تسویه شود، عنوان کرد: با وجود این که انتظار بود از ابتدای این هفته مطالبات معوق پرداخت شود اما بعد از ۱۷ ماه حتی یک دلار پرداخت نشده است.

وی اظهار کرد: دولت به بخش خصوصی ۴ میلیارد یورو بدهکار است و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بابت بدهی دولت باید حسابرسی شود.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران اضافه کرد: دولت دوازدهم ۳ میلیارد دلار به بخش خصوصی بدهی معوق داشت که دولت سیزدهم در ابتدای دولتش پرداخت کرد چون می‌دانستند اگر چرخه کالاهای اساسی به دلیل بدهی دولت به بخش خصوصی مختل شود، سفره مردم دچار مشکل می‌شود.

کلامی در خصوص مطالبات معوق ۱۷ ماهه دولت چهاردهم، اعلام کرد: رئیس جمهور در جلسه اخیر خود با تشکل‌های بخش خصوصی تاکید کردند اگر قرار است بدهی از سوی سازمان برنامه و بودجه حسابرسی شود، ۵۰ درصد این ۴ میلیارد یورو یعنی ۲ میلیارد یورو به فوریت پرداخت شود. همچنین تاکید شد بانک‌های عامل بابت تسهیلات، سود و جرایم را استمهال کنند.

کلامی گفت: انتظار بود با دستور رئیس‌جمهور پرداخت عملیاتی شود که تا هم اکنون عملی نشده است.

این مسئول صنفی با اشاره به دعوت مسئولان و مدیران دولتی در این گردهمایی، افزود: این مسئولان حضور ندارند در حالی که باید اینجا می‌بودند و سخنان خود را بیان می‌کردند.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در پایان گفت: دشمن متخاصم مترصد این است که ما در کشور دچار مشکلات معیشتی شویم که امروز در این گردهمایی جمع شدیم که دشمن به این هدف نرسد.