به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مهیائی عصر چهارشنبه در سومین نشست مدیران حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با تسریع در روند اجرای پروژه‌ها و جمع‌بندی اطلاعات طرح‌های عمرانی، زمینه بهره‌برداری از پروژه‌های آماده افتتاح در هفته دولت را فراهم کنند.

وی افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر مصوبات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، لازمه تحقق اهداف عمرانی و توسعه‌ای استان است.

وی با تأکید بر ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان افزود: همه دستگاه‌های زیرمجموعه حوزه عمرانی باید با برنامه‌ریزی دقیق، روند اجرای طرح‌ها را تسریع کرده و اطلاعات پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت را هرچه سریع‌تر نهایی کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان ادامه داد: توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات شهری و روستایی و افزایش بهره‌وری در اجرای پروژه‌ها از اولویت‌های اصلی این معاونت است و تحقق این اهداف نیازمند هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی است.

در این نشست، مدیران کل حوزه‌های دفاتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک، امور شهری، روستایی و شوراها، سازمان مدیریت پسماند و سازمان همیاری شهرداری‌های گلستان، گزارش عملکرد حوزه‌های خود را ارائه و مهم‌ترین چالش‌ها، برنامه‌های اجرایی و راهکارهای توسعه زیرساخت‌های عمرانی استان را بررسی کردند.