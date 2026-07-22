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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

پروژه‌های عمرانی برای هفته دولت تعیین تکلیف شوند

پروژه‌های عمرانی برای هفته دولت تعیین تکلیف شوند

گرگان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: دستگاه‌های اجرایی باید ضمن جمع‌بندی اطلاعات پروژه‌ها، زمینه بهره‌برداری از طرح‌های آماده افتتاح در هفته دولت را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مهیائی عصر چهارشنبه در سومین نشست مدیران حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با تسریع در روند اجرای پروژه‌ها و جمع‌بندی اطلاعات طرح‌های عمرانی، زمینه بهره‌برداری از پروژه‌های آماده افتتاح در هفته دولت را فراهم کنند.

وی افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر مصوبات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، لازمه تحقق اهداف عمرانی و توسعه‌ای استان است.

وی با تأکید بر ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان افزود: همه دستگاه‌های زیرمجموعه حوزه عمرانی باید با برنامه‌ریزی دقیق، روند اجرای طرح‌ها را تسریع کرده و اطلاعات پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت را هرچه سریع‌تر نهایی کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان ادامه داد: توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات شهری و روستایی و افزایش بهره‌وری در اجرای پروژه‌ها از اولویت‌های اصلی این معاونت است و تحقق این اهداف نیازمند هماهنگی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی است.

در این نشست، مدیران کل حوزه‌های دفاتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک، امور شهری، روستایی و شوراها، سازمان مدیریت پسماند و سازمان همیاری شهرداری‌های گلستان، گزارش عملکرد حوزه‌های خود را ارائه و مهم‌ترین چالش‌ها، برنامه‌های اجرایی و راهکارهای توسعه زیرساخت‌های عمرانی استان را بررسی کردند.

کد مطلب 6896183

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