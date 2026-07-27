فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تامین برق صنایع و تولید و در اولویت قرار نگرفتن آنها در قطع برق ناشی از وجود ناترازی، اظهار کرد: در جلسه مشترک وزیران نیرو و صنعت، معدن و تجارت که روز شنبه ۲۷ تیر ماه با حضور معاونین دو وزارتخانه برگزار شد، مقرر شد ۴۰۰ مگاوات برق بیشتری برای شهرکهای صنعتی تأمین شود. همچنین برای تأمین برق صنایع، علاوه بر استفاده از نیروگاههای موجود، برق نیروگاههایی که تا پایان تابستان و اول پائیز امسال به تازهگی وارد مدار میشود، نیز در اختیار صنایع قرار گیرد.
وی با اشاره به آسیبدیدگی نیروگاهها و خطوط انتقال در جنگ تحمیلی، افزود: از عموم مردم می خواهیم با توجه به آسیبدیدگی نیروگاهها و خطوط انتقال در جنگ تحمیلی، با صرفهجویی و مدیریت مصرف، برای تأمین برق صنایع به عنوان بخش مولد کشور، همکاری بیشتری داشته باشند.
صنایع خریدار برق آزاد، مشمول قطع برق نخواهد شد
مهاجرانی در خصوص صنایعی که برق خود را از بازار بورس سبز و یا به صورت آزاد تهیه می کنند، عنوان کرد: ضمن آنکه صنایعی که برق خود را از بازار بورس سبز و برق آزاد تأمین میکنند، معادل برق خریداریشده به هیچ وجه مشمول قطع برق نخواهند شد و البته از صنایعی که به شرکتهای تولیدکننده برق بدهکار هستند، نیز خواسته شده پرداخت بدهی خود را انجام دهند تا در اولویت محدودیت قرار نگیرند.
حمایت وزارت نیرو از برق صنایع High-tech
سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت صنایع مهم های تک، گفت: وزارت نیرو تلاش کرده است کمترین آسیب به بخش صنعت وارد شود؛ بهویژه صنایع High-tech که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، از این صنایع حمایت خواهد شد و تاکنون نیز این حمایت ادامه داشته است.
۹۳ درصد چاههای کشاورزی کمتر از ۱۹ ساعت در شبانهروز مجاز به فعالیت هستند
وی در خصوص حمایت از برق بخش کشاورزی، خاطر نشان کرد: در بخش کشاورزی هم باید بگویم، مدیریت مصرف بر مبنای پروانههای قانونی بهرهبرداری و با استفاده از کنتورهای هوشمند انجام میشود؛ بنابراین کشاورزان از سهم قانونی خود برای برداشت آب بهرهمند هستند و تنها از برداشتهای مازاد که در گذشته موجب افت منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین میشد، جلوگیری میشود. باید توجه داشت که ۹۳ درصد چاههای کشاورزی کمتر از ۱۹ ساعت در شبانهروز مجاز به فعالیت هستند و بر این اساس مدیریت دو ساعته برق چاه های کشاورزی در راستای مدیریت توأمان آب و برق اجرایی می شود.
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