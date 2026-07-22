به گزارش خبرگزاری مهر، مقاله‌ای از پژوهشگران گروه تصویربرداری و آشکارسازی چندبعدی(MDID) با عنوان «Fractal fin improves the performance of a cyclone separator» در مجله معتبر بین‌المللی Separation and Purification Technology منتشر شد.

این پژوهش با همکاری دکتر کوشان محسن‌وند و دکتر علیرضا مرادی از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، مصطفی یونسی از دانشگاه علم و صنعت ایران و دکتر احسان خواصی از دانشگاه زنجان انجام شده است.

در این مطالعه، پژوهشگران روشی نوین برای بهبود عملکرد جداکننده‌های سیکلونی ارائه کرده‌اند.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد استفاده از خان‌های فرکتالی در ساختار داخلی سیکلون‌ها، با اصلاح الگوی جریان و ایجاد گردابه‌های مؤثرتر، می‌تواند راندمان جداسازی ذرات را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

جداکننده‌های سیکلونی از تجهیزات مهم در فرآیندهای تصفیه و کنترل آلاینده‌های صنعتی به شمار می‌روند و در صنایع مختلف برای جداسازی ذرات معلق از جریان‌های گازی کاربرد گسترده‌ای دارند.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، افزایش کارایی این تجهیزات، حتی در مقیاس‌های محدود، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش انتشار آلاینده‌های صنعتی، بهبود عملکرد سامانه‌های تصفیه و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی در صنایع ایفا کند.