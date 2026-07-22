پارکینگ بزرگ اربعین مهران با ظرفیت ۶۰ هزار خودرو بازگشایی شد

علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:پارکینگ بزرگ اربعین مهران پس از تکمیل مراحل آماده‌سازی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، با ظرفیت ۶۰ هزار دستگاه خودرو آماده پذیرش وسایل نقلیه زائران اربعین حسینی(ع) شد.

وی افزود: توسعه ظرفیت‌های پارکینگ و خودروگاه‌ها نقش مهمی در مدیریت ترافیک، روان‌سازی تردد و افزایش ایمنی زائران در ایام اربعین دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد اربعین استان برای ارائه خدمات مناسب و مدیریت شرایط ترافیکی و خدماتی در آماده‌باش هستند.