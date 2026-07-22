به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ایتالیا میزبان دور جدیدی از مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی در چهارم آگوست آینده که هفتمین دور از نوع خود و دومین دور در رم محسوب می شود، خواهد بود.

از سوی دیگر رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از منابعی گزارش دادند که دور بعدی مذاکرات بین لبنان و رژیم صهیونیستی طی ماه میلادی آینده برگزار خواهد شد.

گفتنی است، بیروت و تل‌آویو چند دور مذاکرات با وساطت و نظارت آمریکا در وزارت خارجه این کشور و یک دور نیز در رم برگزار کردند که خروجی آن، توافق چارچوب بود.

به دنبال این توافق که مورد انتقاد بسیاری در داخل لبنان از جمله حزب الله است، جوزف عون، رئیس جمهور لبنان دیروز در کاخ سفید با همتای آمریکایی خود دیدار کرد و طی آن، ترامپ از احتمال پیوستن بیروت به توافق سازش با رژیم صهیونیستی خبر داد.