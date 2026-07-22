حمله توپخانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری از تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی حومه البیاضه در جنوب لبنان را گلوله باران کرده است.

توپخانه ارتش اشغالگر همچنین تپه علی الطاهر را نیز گلوله باران کرد.

همچنین نظامیان اسرائیلی دست به انفجار جدیدی در شهرکهای نبطیه الفوقا، بیت یاحون و کونین در جنوب لبنان زدند.

منابع خبری از ورود نظامیان اسرایئلی به حومه شقرا و بازرسی منازل و نصب پرچم این رژیم در قلعه دوبیه خبر دادند.

همچنین منابع لبنانی به پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز بیروت و ضاحیه جنوبی در ارتفاع پایین اشاره کردند.

منابع لبنانی از ورود نظامیان اسرائیلی به صربین و شلیک با سلاح سنگین خبر دادند.

همچنین منابع لبنانی به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نبطیقه الفوقا و ورود نظامیان اسرائیلی به منزلی در برج الملوک و بازرسی آن اشاره کردند.