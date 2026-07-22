بابایی کارنامی: پرونده بیمه دهیاران در مسیر نهایی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه چهارشنبه در جمع دهیاران شهرستان‌های ساری و میاندورود با رد برخی ادعاها درباره تعطیلی مجلس، اظهار داشت: فعالیت قوه مقننه هیچ‌گاه متوقف نشده و وظایف نمایندگان تنها به برگزاری جلسات علنی محدود نیست.

وی با اشاره به عملکرد کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: طی روزهای اخیر نیز جلسات تخصصی کمیسیون برگزار شده و در همین بازه زمانی ۱۱ وزیر برای بررسی موضوعات مختلف در این کمیسیون حضور یافته‌اند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط خاص روستاهای مازندران، گفت: دهیاران این استان علاوه بر جمعیت ساکن، خدمات گسترده‌ای به جمعیت شناور ارائه می‌کنند، در حالی که مبنای تخصیص اعتبارات همچنان جمعیت ثابت است و این مسئله باید مورد بازنگری قرار گیرد.

بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه مدیریت روستاها بدون تأمین منابع کافی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: افزایش اختیارات و تقویت منابع مالی دهیاری‌ها از ضروریات توسعه روستایی است.

وی از پیگیری یکی از مطالبات مهم دهیاران خبر داد و افزود: موضوع بیمه دهیاران وارد مرحله توافقات اولیه شده و تلاش می‌کنیم با همکاری دولت، این مطالبه هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با اشاره به ابلاغ وزیر کشور درباره وضعیت دهیاران و شوراها، تصریح کرد: بر اساس این ابلاغ، تا زمان آغاز دوره جدید، هیچ دهیار یا عضو شورای اسلامی نباید از مسئولیت خود کنار گذاشته شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان مسئولان اجرایی و تقنینی، گفت: اعتقاد دارم نمایندگان مجلس باید در راستای پیشبرد امور شهرستان‌ها از فرمانداران حمایت کنند تا روند خدمت‌رسانی با انسجام بیشتری ادامه یابد.