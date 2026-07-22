تاریخ محاکمه غیرقانونی «مادورو» در آمریکا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، تاریخی برای محاکمه غیرقانونی نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب ونزوئلا و همسرش به اتهام دروغین قاچاق مواد مخدر تعیین شده است.

قاضی «آلوین هلراستاین» با صدور حکمی اعلام کرد که مادورو باید در تاریخ اول ژوئن ۲۰۲۷ محاکمه شود.

مادورو (۶۳ ساله) و همسرش سیلیا فلورس (۶۹ ساله)، از زمانی که نیروهای آمریکایی در جریان تجاوز غیرقانونی به کاراکاس بازداشت و در اوایل ژانویه به نیویورک منتقل شدند، تا کنون در زندانی در بروکلین در بازداشت به سر می‌برند.

هر دو اتهامات دروغین وارده را رد کرده‌اند. او و همسرش روز چهارشنبه در دادگاه حاضر شدند.

مادورو در سخنانی خود را اسیر جنگی و بازداشتش را نوعی آدم‌ربایی توصیف کرده است.

وی در جلسه تفهیم اتهام خود در ماه ژانویه به زبان اسپانیایی گفت: من بی‌گناه هستم. من مردی شریف و رئیس‌جمهور قانونی کشورم هستم.