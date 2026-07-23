کودک ۱۱ ساله اردکانی از چنگال آدم ربایان آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدطاهر موسوی اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر آدم ربایی در شب گذشته در شهرستان اردکان بلافاصله کارآگاهان پلیس وارد عمل شدند.

وی افزود: با تحقیقات فنی و اطلاعاتی ماموران پلیس آگاهی استان یزد و اردکان، مخفیگاه آدم ربایان در یکی از روستاهای استان کرمان شناسایی و با اخذ مجوز قضایی به آن استان اعزام شدند.

جانشین انتظامی استان یزد گفت: ماموران پلیس آگاهی اردکان و یزد با همکاری عوامل انتظامی کرمان در یک عملیات ضربتی، چهار آدم ربا را در کمتر از ۱۲ ساعت دستگیر و کودک ربوده شده را آزاد کردند.

به گفته سرهنگ موسوی؛ علت و انگیزه این موضوع در دست بررسی است.