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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

کودک ۱۱ ساله اردکانی از چنگال آدم ربایان آزاد شد

کودک ۱۱ ساله اردکانی از چنگال آدم ربایان آزاد شد

یزد - جانشین انتظامی استان یزد از دستگیری مجرمانی که کودک ۱۱ ساله را در اردکان دزدیده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدطاهر موسوی اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر آدم ربایی در شب گذشته در شهرستان اردکان بلافاصله کارآگاهان پلیس وارد عمل شدند.

وی افزود: با تحقیقات فنی و اطلاعاتی ماموران پلیس آگاهی استان یزد و اردکان، مخفیگاه آدم ربایان در یکی از روستاهای استان کرمان شناسایی و با اخذ مجوز قضایی به آن استان اعزام شدند.

کودک ۱۱ ساله اردکانی از چنگال آدم ربایان آزاد شد

جانشین انتظامی استان یزد گفت: ماموران پلیس آگاهی اردکان و یزد با همکاری عوامل انتظامی کرمان در یک عملیات ضربتی، چهار آدم ربا را در کمتر از ۱۲ ساعت دستگیر و کودک ربوده شده را آزاد کردند.

به گفته سرهنگ موسوی؛ علت و انگیزه این موضوع در دست بررسی است.

کد مطلب 6896730

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