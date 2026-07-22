به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران امروز چهارشنبه سی و یکم تیرماه، با مسئولان «مرکز نیکوکاری گره‌گشا» در منطقه ۱۶ تهران که شش سال است با تأسیس این مرکز در خدمت رسانی به نیازمندان فعالیت می کند، دیدار و گفت و گو کرد.



وی در این نشست که با هدف بررسی فعالیت‌های حمایتی و تبیین برنامه‌های آتی برگزار شد، ضمن تقدیر از اقدامات خیرخواهانه مرکز نیکوکاری گره‌گشا اظهار کرد: خدمات ارزشمند این مرکز در گره‌گشایی از مشکلات مددجویان و نیازمندان، الگویی از مشارکت مردمی و ایثار اجتماعی است که شایسته تقدیر و حمایت‌های مستمر است.



مدیرکل کمیته امداد استان تهران در ادامه این دیدار، با تشریح رویکردهای نوین این نهاد در ارائه خدمات هدفمند به خانواده‌های تحت حمایت، تصریح کرد: تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مراکز نیکوکاری، فرآیند خدمت‌رسانی را تسهیل کرده و با نگاهی عدالت‌محور، پاسخگوی مطالبات جامعه هدف باشیم.



وی با اشاره به نزدیکی فصل بازگشایی مدارس، از عوامل این مرکز و تمامی خیرین و نیکوکاران دعوت کرد تا با پیوستن به «پویش تأمین لوازم‌التحریر»، در مسیر حمایت از تحصیل دانش‌آموزان نیازمند گام بردارند.



طاهری جبلی افزود: بسیج امکانات برای تأمین اقلام تحصیلی، اقدامی خیرخواهانه برای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان مستعد است و امیدواریم با مشارکت خیرین گرانقدر، هیچدانش‌آموزی در استان تهران دغدغه‌ای بابت تأمین لوازم آموزشی نداشته باشد.



مدیرکل کمیته امداد استان تهران در پایان با تأکید بر استمرار همکاری‌های دوجانبه، از تلاش‌های عوامل مرکز نیکوکاری گره‌گشا در راستای تحقق اهداف حمایتی کمیته امداد در خدمت رسانی به نیازمندان تقدیر کرد.