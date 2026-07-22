وضعیت مطلوب ذخایر خون و داروهای حیاتی در مناطق درگیر جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در نشست مشترک مدیران ارشد وزارت بهداشت، جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و روسای دانشگاه های علوم پزشکی جنوب کشور، با قدردانی از تلاش های شبانه روزی کادر سلامت گفت: ایام تعیین کننده و تاریخی در کشور در حال سپری شدن است و حوزه سلامت نیز در این شرایط، نقشی بسیار مهم و تعیین کننده در حفظ سلامت مردم و مدیریت سختی ها و بحران ها دارد.

وی، هدف از برگزاری این نشست را بررسی آخرین وضعیت مناطق درگیر جنگ، مرور ظرفیت ها و نیازهای موجود و ایجاد هماهنگی بیشتر میان وزارت بهداشت، مجلس و دانشگاه های علوم پزشکی عنوان کرد و افزود: لازم است نیازهای مناطق مختلف به صورت دقیق مطرح و برای رفع آنها با همفکری و همکاری مشترک تصمیم گیری شود.

ضرورت توجه ویژه به آسیب های روانی و اجتماعی در میناب

وزیر بهداشت با اشاره به شرایط خاص شهر میناب و تداوم مراسم سوگواری و تشییع پیکر جانباختگان حوادث اخیر، بر ضرورت توجه ویژه به پیامدهای روانی و اجتماعی این شرایط تاکید کرد.

وی گفت: حجم سوگ و آسیب روانی در میناب قابل توجه است و با توجه به ادامه روند شناسایی و تفحص پیکرها، این شرایط همچنان ادامه دارد. لازم است برای مدیریت پیامدهای روانی و اجتماعی این وضعیت، به ویژه در میان کودکان، برنامه ویژه ای تدوین و اجرا شود.

ظفرقندی افزود: حوادث اخیر و شهادت تعدادی از کودکان در میناب، علاوه بر ایجاد اندوهی گسترده در میان مردم ایران و افکار عمومی جهان، موجب آسیب روحی و روانی در میان مردم و به ویژه کودکان این شهر شده که باید تمهیدات لازم برای حمایت از مردم این منطقه فراهم شود.

وی از تهیه گزارش مکتوب درباره وضعیت میناب و اقدامات پیش رو برای ارتقای سلامت روان خبر داد و گفت: این گزارش باید با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و واحدهای مرتبط در وزارت بهداشت تهیه و هفته آینده در اختیار هیات دولت قرار گیرد.

حمایت ایرانیان خارج از کشور از بازسازی بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک

وزیر بهداشت همچنین با اشاره به اعلام آمادگی ایرانیان خارج از کشور برای کمک به بازسازی بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک، گفت: وزیر امور خارجه بر حمایت ایرانیان خارج از کشور از این بیمارستان تاکید کرده و قرار است هماهنگی های لازم برای جذب این کمک ها انجام شود.

وی افزود: ایرانیان خارج از کشور تمایل دارند بخشی از هزینه های بازسازی و تجهیز بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک را تامین کنند و مبالغ قابل توجهی نیز برای این منظور در نظر گرفته شده است.

پیگیری پرداخت مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی از بیمه ها

ظفرقندی با اشاره به مشکلات مالی دانشگاه های علوم پزشکی ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه ای گفت: یکی از مشکلات مشترک دانشگاه های علوم پزشکی، مطالبات آنها از بیمه هاست. این موضوع بر تامین دارو، پرداخت کارانه، خرید تجهیزات و پرداخت مطالبات پیمانکاران تاثیر مستقیم دارد.

وی با اشاره به پیگیری های انجام شده برای پرداخت مطالبات تامین اجتماعی افزود: هر روز پیگیری های متعددی برای پرداخت بدهی های تامین اجتماعی انجام شده و می شود. مقرر شده بخشی از این مطالبات از محل منابع پیش بینی شده به زودی پرداخت شود. همچنین برنامه ریزی برای تامین منابع بیشتر در هفته های آینده در حال انجام است.

وزیر بهداشت با اشاره به مطالبات بیمه سلامت نیز گفت: برای جبران عقب ماندگی های بیمه سلامت، به ویژه با توجه به افزایش قیمت دارو و تغییرات ارزی، منابع قابل توجهی مورد نیاز است و این موضوع از مسیرهای مختلف در حال پیگیری است.

اعتبارات بازسازی مناطق آسیب دیده به زودی ابلاغ می شود

وی از تصویب اعتبارات بازسازی مناطق آسیب دیده در دولت خبر داد و گفت: اعتبارات بازسازی مناطق آسیب دیده هفته گذشته در دولت به تصویب رسید و مراحل ابلاغ و تخصیص آن در حال طی شدن است. این اعتبارات با نگاه ویژه به مناطق آسیب دیده اختصاص یافته و امیدواریم روند تخصیص آن با سرعت انجام شود.

کیفیت آموزش پزشکی قابل کاهش نیست

وزیر بهداشت با تاکید بر اهمیت حفظ استانداردهای آموزشی گفت: در حوزه آموزش پزشکی و سلامت، هیچ تخفیفی در کیفیت آموزش داده نمی شود. کیفیت آموزش و حفظ استانداردهای آموزشی، خط قرمز وزارت بهداشت است.

وی افزود: ممکن است در برخی موارد به دلیل شرایط موجود، اجرای برنامه ها با تاخیر مواجه شود، اما اجازه نمی دهیم استانداردهای آموزشی تحت تاثیر تجمع، اعتراض یا فشارهای دیگر قرار گیرد.

افزایش ذخایر خون و وضعیت مناسب داروهای حیاتی

ظفرقندی با اشاره به وضعیت ذخایر خون در مناطق درگیر جنگ گفت: ذخایر خون در این مناطق حداقل دو برابر شرایط عادی افزایش یافته است. در شرایط عادی ذخیره خون حدود چهار روز است، اما در برخی مناطق اکنون ذخایر خون با افزایش دو برابری برای ۸ تا ۱۰ روز وجود دارد.

وی درباره وضعیت دارو نیز گفت: بر اساس آخرین گزارش ها، در زمینه داروهای ضروری و حیاتی بیمارستانی، وضعیت کشور در مقایسه با ۶ ماه گذشته در بهترین شرایط قرار دارد.

توسعه ناوگان اورژانس با مشارکت استانداری ها

وزیر بهداشت با اشاره به نیاز برخی مناطق به آمبولانس گفت: برای تقویت ناوگان آمبولانس کشور دو مسیر در پیش داریم. در مرحله نخست خرید و توزیع تدریجی آمبولانس است که به تازگی ۱۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان کشور اضافه شده و بر اساس نیاز و اولویت میان مناطق مختلف توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: مسیر دوم، استفاده از ظرفیت استانداری هاست. در بسیاری از استان ها پیشنهاد شده است که استانداری ها برای خرید آمبولانس مشارکت کنند و وزارت بهداشت نیز در این زمینه کمک خواهد کرد. در صورت مشارکت استانداری ها، محدودیتی برای تعداد آمبولانس های خریداری شده وجود نخواهد داشت و این اقدام می تواند به شکل قابل توجهی ناوگان اورژانس را تقویت کند.

ظفرقندی در پایان تاکید کرد: هدف اصلی همه این اقدامات، تداوم خدمت رسانی به مردم و حفظ آمادگی نظام سلامت در شرایط بحرانی و جنگی است.