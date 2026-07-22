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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۲

عراقچی: دکترین دفاعی ما روشن است؛ چشم در برابر چشم

عراقچی: دکترین دفاعی ما روشن است؛ چشم در برابر چشم

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به لفاظی اخیر رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی گفت: دکترین دفاعی ما روشن است؛ چشم در برابر چشم. هرگونه تجاوز با پاسخی قدرتمند مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به لفاظی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: دکترین دفاعی ما روشن است: چشم در برابر چشم.

وی افزود: هرگونه تجاوز علیه ایران، از جمله علیه زیرساخت‌های ما، با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد.

عراقچی تاکید کرد: هر طرفی که به هر شکل در چنین تجاوزی مشارکت داشته باشد یا از آن حمایت کند، به‌عنوان هدفی مشروع تلقی خواهد شد.

کد مطلب 6896388

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