  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

هشدار قرارگاه خاتم: اجازه نمی‌دهیم یک قطره نفت صادر شود

هشدار قرارگاه خاتم: اجازه نمی‌دهیم یک قطره نفت صادر شود

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هشدار داد: در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه صادرات یک قطره نفت را هم نخواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هشدار داد: در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه صادرات یک قطره نفت را هم نخواهند داد و زیر ساخت های نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت

متن کامل پیام بدین شرح است:

رئیس جمهور یاغی آمریکای جنایتکار و کودک کش، بار دیگر ایران را تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت های کشور نموده است.

پیرو هشدار شب گذشته اعلام می شود، تنگه هرمز همچنان بسته است و اگر قرار هم باشد شناوری از آن تنگه عبور کند صرفا باید از مسیر تعیین شده و برابر ترتیبات اعلام شده قبلی تردد نماید.

در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه صادرات یک قطره نفت را هم نخواهند داد و زیر ساخت های نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه مورد هدف قرار خواهند گرفت.

تهدیدهای مکرر آمریکای جنایتکار و ارتش تروریست آن کشور شرور نتیجه ای جز گسترش جنگ در منطقه و حتی فراتر از آن را نخواهد داشت.

کد مطلب 6896409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سعید IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۱
      0 0
      پاسخ
      افرین به مدافعان وطن خدا حفظشان کند که در چند جبهه میجنگند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها