به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به مصوبات سفر استانی رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت به مازندران در زمستان سال گذشته، اظهار کرد: در این سفر بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی استان به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه روند تخصیص این اعتبارات در حال انجام است، افزود: تاکنون بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان، معادل بیش از ۶۰ درصد منابع پیش‌بینی‌شده، به استان تخصیص یافته و عملیات اجرایی پروژه‌های مرتبط در مناطق مختلف مازندران آغاز شده است.

استاندار مازندران ادامه داد: حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات مصوب نیز در مراحل تخصیص و جذب قرار دارد و با تأمین این منابع، اجرای طرح‌های عمرانی استان با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

یونسی رستمی با تأکید بر اهمیت مصوبات سفر رئیس‌جمهور در توسعه استان، گفت: این اعتبارات نقش مؤثری در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تقویت زیرساخت‌ها و بهبود شاخص‌های عمرانی و خدماتی مازندران خواهد داشت.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در جذب و هزینه‌کرد منابع تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند با برنامه‌ریزی دقیق، روند اجرای مصوبات و بهره‌برداری از اعتبارات تخصیص‌یافته را با حداکثر سرعت و دقت پیش ببرند.