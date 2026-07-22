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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸

تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به مازندران

تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به مازندران

ساری- استاندار مازندران از تخصیص بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات مصوب سفر استانی رئیس‌جمهور به این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به مصوبات سفر استانی رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت به مازندران در زمستان سال گذشته، اظهار کرد: در این سفر بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی استان به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه روند تخصیص این اعتبارات در حال انجام است، افزود: تاکنون بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان، معادل بیش از ۶۰ درصد منابع پیش‌بینی‌شده، به استان تخصیص یافته و عملیات اجرایی پروژه‌های مرتبط در مناطق مختلف مازندران آغاز شده است.

استاندار مازندران ادامه داد: حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات مصوب نیز در مراحل تخصیص و جذب قرار دارد و با تأمین این منابع، اجرای طرح‌های عمرانی استان با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

یونسی رستمی با تأکید بر اهمیت مصوبات سفر رئیس‌جمهور در توسعه استان، گفت: این اعتبارات نقش مؤثری در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تقویت زیرساخت‌ها و بهبود شاخص‌های عمرانی و خدماتی مازندران خواهد داشت.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در جذب و هزینه‌کرد منابع تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند با برنامه‌ریزی دقیق، روند اجرای مصوبات و بهره‌برداری از اعتبارات تخصیص‌یافته را با حداکثر سرعت و دقت پیش ببرند.

کد مطلب 6896410

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