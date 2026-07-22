به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به مصوبات سفر استانی رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت به مازندران در زمستان سال گذشته، اظهار کرد: در این سفر بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحها و پروژههای عمرانی استان به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه روند تخصیص این اعتبارات در حال انجام است، افزود: تاکنون بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان، معادل بیش از ۶۰ درصد منابع پیشبینیشده، به استان تخصیص یافته و عملیات اجرایی پروژههای مرتبط در مناطق مختلف مازندران آغاز شده است.
استاندار مازندران ادامه داد: حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات مصوب نیز در مراحل تخصیص و جذب قرار دارد و با تأمین این منابع، اجرای طرحهای عمرانی استان با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.
یونسی رستمی با تأکید بر اهمیت مصوبات سفر رئیسجمهور در توسعه استان، گفت: این اعتبارات نقش مؤثری در تکمیل پروژههای نیمهتمام، تقویت زیرساختها و بهبود شاخصهای عمرانی و خدماتی مازندران خواهد داشت.
وی همچنین بر ضرورت تسریع در جذب و هزینهکرد منابع تأکید کرد و افزود: دستگاههای اجرایی استان موظف هستند با برنامهریزی دقیق، روند اجرای مصوبات و بهرهبرداری از اعتبارات تخصیصیافته را با حداکثر سرعت و دقت پیش ببرند.
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