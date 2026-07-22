خدمات جهادی یک همتی بسیج سازندگی در ۹۶ روستای استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی غلامی، شب چهارشنبه در مراسم رونمایی از کتاب «آحبیب»، ضمن اشاره به چالش‌های ناشی از تحولات منطقه‌ای و فضای جنگی، از تغییرات اعمال‌شده در برگزاری سومین کنگره شهدای استان یزد خبر داد.

وی تصریح کرد: علیرغم همزمانی با مأموریت‌های متعدد، روند اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده با قدرت ادامه دارد.

فرمانده سپاه الغدیر با تبیین نقش جدید بسیج سازندگی سپاه در ادامه مسیر جهاد سازندگی، بر اهمیت پروژه‌های عمرانی در مناطق کم‌برخوردار تأکید کرد.

وی با ارائه آماری از اقدامات انجام شده، از ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی برای خانواده‌های نیازمند، اجرای ۳۰ پروژه کلیدی و فعالیت‌های گسترده در ۹۶ روستای استان یزد با اعتباری بالغ بر یک‌همتاتی یاد کرد.

وی همچنین با قدردانی از تلاش‌های جهادگران بسیجی، خاطرنشان کرد که اگرچه بسیاری از روستاها به واسطه این فعالیت‌ها از چهره محرومیت رهایی یافته‌اند، اما همچنان برای رسیدن به عدالت اجتماعی کامل و آرمان‌های امام خمینی (ره)، مسیر پیش رو نیازمند تلاش است.

غلامی در ادامه سخنان خود با یادآوری مأموریت‌های همزمان نیروهای پاسدار، اشاره کرد: در حالی که پاسداران انقلاب در مرزهای کشور مشغول خدمت هستند، نیروهای جهادی نیز در مناطق محروم با همان روحیه در حال خدمت به مردم می‌باشند.

فرمانده سپاه الغدیر با تأکید بر نقش ارکان نظام از جمله دولت، مجلس و قوه قضائیه در حفظ همبستگی ملی، از ضرورت تقویت میدان‌های خدمت تحت هدایت رهبری حرکت کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ایجاد شکاف در انسجام ملت، تصریح کرد: همدلی مردم و تبعیت از رهبری، تنها راه خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان برای آسیب به وحدت کشور است.